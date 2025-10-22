Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rival de Virginia, Day Magalhães é baiana, levou tiro na cabeça, passou cheque sem fundo e choca com antes e depois

Modelo quis ser rainha da Vaquejada de Serrinha e hoje diz que mora em Milão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:17

Day Magalhães
Day Magalhães Crédito: Reprodução

Day Magalhães ganhou notoriedade ao divulgar prints de conversas íntimas com Vini Jr., causando o fim do affair do jogador do Real Madrid com a influenciadora Virginia Fonseca. A divulgação fez a modelo ficar famosa da noite para o dia - e, atualmente, ela já acumula mais de 700 mil seguidores só no Instagram. A loira, aliás, é baiana e tem perseguido a fama desde a juventude.

Daiane Magalhães é natural de Dário Meira, cidade com 11 mil habitantes no interior do estado. Por lá, ela participou de vários concursos de beleza e até, após abandonar o visual morena, chegou perto de ser a rainha da Vaquejada de Serrinha. Segundo uma caixinha de perguntas em que respondeu sobre sua vida, ela cursou, por meio de bolsa, a faculdade de Engenharia Elétrica.

Antes e depois de Day Magalhães

Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
1 de 36
Day Magalhães por Reprodução

É possível encontrar, inclusive, fotos da modelo no laboratório de uma universidade e também ao lado de colegas de sala. Ela também falou que foi casada e que o pai morreu há poucos anos.

Já a mãe, Aparecida, ainda vive na Bahia com uma filha e a neta, segundo o jornal Extra. Ela estaria devendo duas contas de água, nos valores de R$ 50, cada, e também estaria com o nome sujo por uma dívida de pouco mais de R$ 3 mil com um plano de saúde. Day, por sua vez, emitiu um cheque sem fundos no valor de R$ 2 mil em dezembro de 2020 e ainda não pagou, tendo seu nome protestado, ainda de acordo com o veículo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Com novo visual, Virginia irá para Madri reencontrar Vini Jr.; presença dos filhos ainda é incerta

Modelo dispara após Virginia admitir 2ª chance a Vini Jr.: 'Não foi por falta de aviso'

Virginia diz que pensa em dar 2ª chance a Vini Jr. após vazamento de conversas no WhatsApp

Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

Modelo divulga novos prints de conversas íntimas com Vini Jr, com fotos quentes e 'foguinho'

Nas redes sociais, Day já compartilhou que sofreu um sequestro relâmpago na saída de um show em Lauro de Freitas e levou um tiro na cabeça. Em seu relato, a baiana afirmou que que a bala ficou alojada em seu cérebro. Porém, ninguém confirma sua versão.

Atualmente, ela se apresenta como 'fashion designer' no Instagram e vive uma vida de luxo e ostentação nas redes sociais. A influenciadora diz que mora em Milão, na Itália, e frequentemente mostra registros de viagens, lojas de grife, joias e festas. Nos últimos três anos, esteve em um hotel 7 estrelas em Dubai; viajou no Expresso do Oriente, cujas passagens podem custar até R$ 76 mil e dançou com Rod Stewart em um evento em Londres.

Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr.

Story de Day Magalhães por Reprodução
Post de Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? por Reprodução/Redes Sociais
Day Magalhães expõe conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Day Magalhães sobre conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Quem é Day Magalhães, modelo que teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães é uma modelo brasileira por Reprodução/Instagram
Day Magalhães vive entre Milão, Maldivas e uma vida de luxo por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca, Vini Jr. e Day Magalhães por Reprodução
1 de 12
Story de Day Magalhães por Reprodução

Day afirmou que estará no estádio Santiago Bernabéu no próximo domingo (26), quando o Real Madrid - time de Vini Jr. - fará o clássico contra o Barcelona. Virginia também estará no local.

Leia mais

Imagem - Como é o jatinho de Belo, avaliado em até R$ 35 milhões

Como é o jatinho de Belo, avaliado em até R$ 35 milhões

Imagem - Ex-bailarina do Faustão diz que ganhou 10 kg na prisão: 'Só comia pão, bolacha, manteiga e chocolate'

Ex-bailarina do Faustão diz que ganhou 10 kg na prisão: 'Só comia pão, bolacha, manteiga e chocolate'

Imagem - Homem finge própria morte para descobrir quem iria ao seu funeral

Homem finge própria morte para descobrir quem iria ao seu funeral

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famoso Famosos Virginia Fonseca E Vini jr. day Magalhães Antes E Depois

Mais recentes

Imagem - Lore Improta e Léo Santana anunciam que vão ser pais novamente: 'Agora somos quatro!'

Lore Improta e Léo Santana anunciam que vão ser pais novamente: 'Agora somos quatro!'
Imagem - 5 signos recebem um presente inesperado do universo hoje (22 de outubro); veja se o seu está na lista

5 signos recebem um presente inesperado do universo hoje (22 de outubro); veja se o seu está na lista
Imagem - Resumo de ‘Três Graças’: Gerluce descobre que escultura escondida em quarto da mansão vale milhões nesta quarta (22)

Resumo de ‘Três Graças’: Gerluce descobre que escultura escondida em quarto da mansão vale milhões nesta quarta (22)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada