Rival de Virginia, Day Magalhães é baiana, levou tiro na cabeça, passou cheque sem fundo e choca com antes e depois

Modelo quis ser rainha da Vaquejada de Serrinha e hoje diz que mora em Milão

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:17

Day Magalhães ganhou notoriedade ao divulgar prints de conversas íntimas com Vini Jr., causando o fim do affair do jogador do Real Madrid com a influenciadora Virginia Fonseca. A divulgação fez a modelo ficar famosa da noite para o dia - e, atualmente, ela já acumula mais de 700 mil seguidores só no Instagram. A loira, aliás, é baiana e tem perseguido a fama desde a juventude.

Daiane Magalhães é natural de Dário Meira, cidade com 11 mil habitantes no interior do estado. Por lá, ela participou de vários concursos de beleza e até, após abandonar o visual morena, chegou perto de ser a rainha da Vaquejada de Serrinha. Segundo uma caixinha de perguntas em que respondeu sobre sua vida, ela cursou, por meio de bolsa, a faculdade de Engenharia Elétrica.

É possível encontrar, inclusive, fotos da modelo no laboratório de uma universidade e também ao lado de colegas de sala. Ela também falou que foi casada e que o pai morreu há poucos anos.

Já a mãe, Aparecida, ainda vive na Bahia com uma filha e a neta, segundo o jornal Extra. Ela estaria devendo duas contas de água, nos valores de R$ 50, cada, e também estaria com o nome sujo por uma dívida de pouco mais de R$ 3 mil com um plano de saúde. Day, por sua vez, emitiu um cheque sem fundos no valor de R$ 2 mil em dezembro de 2020 e ainda não pagou, tendo seu nome protestado, ainda de acordo com o veículo.

Nas redes sociais, Day já compartilhou que sofreu um sequestro relâmpago na saída de um show em Lauro de Freitas e levou um tiro na cabeça. Em seu relato, a baiana afirmou que que a bala ficou alojada em seu cérebro. Porém, ninguém confirma sua versão.

Atualmente, ela se apresenta como 'fashion designer' no Instagram e vive uma vida de luxo e ostentação nas redes sociais. A influenciadora diz que mora em Milão, na Itália, e frequentemente mostra registros de viagens, lojas de grife, joias e festas. Nos últimos três anos, esteve em um hotel 7 estrelas em Dubai; viajou no Expresso do Oriente, cujas passagens podem custar até R$ 76 mil e dançou com Rod Stewart em um evento em Londres.

