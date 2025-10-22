Acesse sua conta
Ex-bailarina do Faustão diz que ganhou 10 kg na prisão: 'Só comia pão, bolacha, manteiga e chocolate'

Natacha Horana falou que, desde então, já eliminou 12 kg

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:13

Natacha Horana
Natacha Horana Crédito: Leandro Muller/Reprodução/Instagram

A influenciadora Natacha Horana disse que ganhou 10 kg durante os quatro meses em que ficou presa. A musa da Gaviões da Fiel falou que enfrentou uma 'forte depressão' no período e não se alimentava de forma saudável na época. Mas, desde que deixou o encarceramento, ela afirma ter perdido 12 kg - e o plano é ganhar massa magra até o Carnaval de 2026.

A ex-bailarina do Domingão do Faustão foi presa em novembro do ano passado sob acusação de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas. Ela deixou a penitenciária em Franco da Rocha, em São Paulo, em março desde ano, após a Justiça conceder habeas corpus.

"Em dezembro, perdi 7kg, porque estava mal. Depois, enfrentei uma forte depressão e acabei engordando. Ganhei 10kg em apenas quatro meses devido a uma crise emocional. Eu só comia pão, bolacha, manteiga e chocolate, que eram as coisas que minha mãe me levava. Também não ficava preocupada com o corpo não. Entrei com 57kg e saí com 67kg", falou, em entrevista à Quem.

Após deixar a prisão, ela disse que começou um tratamento para perder peso. "Fui direto pro meu nutrólogo, dr. Gabriel Almeida. Consegui emagrecer 12kg e agora eu estou no meu peso ideal. O peso que eu nunca tive na vida. O melhor corpo da minha vida. Agora, só falta ganhar massa muscular até o Carnaval", afirmou.

Natacha contou que está malhando pesado e fazendo aulas de samba na preparação para o Carnaval. A musa da Gaviões da Fiel estará de volta à folia após ficar fora da edição deste ano por conta de sua prisão. A influenciadora também contou que lançará uma biografia sobre o período em que ficou detida.

