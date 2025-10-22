César Filho passa por nova cirurgia e revela diagnóstico: 'Forte'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:05
O apresentador César Filho, de 65 anos, passou por uma nova cirurgia no joelho direito na última segunda-feira (20). Ao lado da esposa, a atriz Elaine Mickely, de 45, ele contou aos seguidores que essa foi a terceira intervenção na região.
“Essa é a terceira cirurgia que eu sofro no meu joelho direito. Fiz ligamento cruzado, fiz cartilagem. E agora fiz uma espécie de limpeza que tinha detrito. Já estou com uma artrose no joelho. Forte, tá?”, disse o jornalista.
César Filho passa por nova cirurgia
César explicou que a operação foi feita para aliviar as dores e melhorar a mobilidade. “Tiramos os fragmentos. Fragmentos são pedacinhos de osso que já ficou raspando um no outro. Isso causava dor em mim. E o menisco, ela falou que mexeu alguma coisa no menisco”, contou.
Mesmo após o susto, o apresentador apareceu animado nas redes sociais. Elaine mostrou que a fisioterapia começou ainda no hospital e brincou: “Ele está mais falante do que nunca. Conseguiu dormir duas horinhas seguidas”.
Na terça (21), a atriz atualizou os fãs e informou que o marido se recupera bem em casa. “César passa bem. Está sem dores, com o joelho para cima e fazendo muito gelo”, garantiu. O comunicador segue em tratamento fisioterápico, cercado pelo carinho da esposa e da família.