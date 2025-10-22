RECUPERAÇÃO

César Filho passa por nova cirurgia e revela diagnóstico: 'Forte'

Aos 65 anos, apresentador do SBT enfrenta terceira operação na perna

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:05

César Filho passa por nova cirurgia no joelho e tranquiliza fãs Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador César Filho, de 65 anos, passou por uma nova cirurgia no joelho direito na última segunda-feira (20). Ao lado da esposa, a atriz Elaine Mickely, de 45, ele contou aos seguidores que essa foi a terceira intervenção na região.

“Essa é a terceira cirurgia que eu sofro no meu joelho direito. Fiz ligamento cruzado, fiz cartilagem. E agora fiz uma espécie de limpeza que tinha detrito. Já estou com uma artrose no joelho. Forte, tá?”, disse o jornalista.

César explicou que a operação foi feita para aliviar as dores e melhorar a mobilidade. “Tiramos os fragmentos. Fragmentos são pedacinhos de osso que já ficou raspando um no outro. Isso causava dor em mim. E o menisco, ela falou que mexeu alguma coisa no menisco”, contou.

Mesmo após o susto, o apresentador apareceu animado nas redes sociais. Elaine mostrou que a fisioterapia começou ainda no hospital e brincou: “Ele está mais falante do que nunca. Conseguiu dormir duas horinhas seguidas”.