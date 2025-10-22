LUTO

Atriz da Globo desabafa sobre a morte da namorada: ‘Como ficar sem você?’

Cláudia Netto lamentou a perda de Adriana Mattos, com quem viveu relacionamento de cinco anos

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:50

Cláudia Netto lamenta a morte da namorada e emociona fãs nas redes sociais Crédito: Reprodução/instagram

A atriz Cláudia Netto comoveu o público ao anunciar nas redes sociais a morte da namorada, Adriana Mattos, paisagista com quem viveu por quase cinco anos. Em uma publicação emocionada, ela compartilhou uma foto do casal e escreveu: “Nossa primeira foto. Quase cinco anos… E agora? Como ficar sem você?”

A notícia da morte de Adriana foi divulgada na segunda-feira (20), mas a causa não foi revelada. Desde então, Claudia tem recebido mensagens de carinho e solidariedade de amigos e colegas de profissão. A atriz Ana Beatriz Nogueira foi uma das primeiras a se manifestar: “Eu sinto muito, muito. Todo meu carinho e um abraço bem apertado.”