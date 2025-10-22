Atriz da Globo desabafa sobre a morte da namorada: ‘Como ficar sem você?’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:50
A atriz Cláudia Netto comoveu o público ao anunciar nas redes sociais a morte da namorada, Adriana Mattos, paisagista com quem viveu por quase cinco anos. Em uma publicação emocionada, ela compartilhou uma foto do casal e escreveu: “Nossa primeira foto. Quase cinco anos… E agora? Como ficar sem você?”
Cláudia Netto
A notícia da morte de Adriana foi divulgada na segunda-feira (20), mas a causa não foi revelada. Desde então, Claudia tem recebido mensagens de carinho e solidariedade de amigos e colegas de profissão. A atriz Ana Beatriz Nogueira foi uma das primeiras a se manifestar: “Eu sinto muito, muito. Todo meu carinho e um abraço bem apertado.”
Conhecida por trabalhos no teatro e na TV, Claudia enfrenta o luto com o apoio da família, amigos e fãs. A homenagem da artista reforçou a força do amor e a importância da memória afetiva, mesmo diante da dor da perda.