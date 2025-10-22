Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz da Globo desabafa sobre a morte da namorada: ‘Como ficar sem você?’

Cláudia Netto lamentou a perda de Adriana Mattos, com quem viveu relacionamento de cinco anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:50

Cláudia Netto lamenta a morte da namorada e emociona fãs nas redes sociais
Cláudia Netto lamenta a morte da namorada e emociona fãs nas redes sociais Crédito: Reprodução/instagram

A atriz Cláudia Netto comoveu o público ao anunciar nas redes sociais a morte da namorada, Adriana Mattos, paisagista com quem viveu por quase cinco anos. Em uma publicação emocionada, ela compartilhou uma foto do casal e escreveu: “Nossa primeira foto. Quase cinco anos… E agora? Como ficar sem você?”

Cláudia Netto

Cláudia Netto por Reprodução
Cláudia Netto e Adriana Mattos por Reprodução
Cláudia Netto e Adriana Mattos por Reprodução
Cláudia Netto por Reprodução
Cláudia Netto por Reprodução
1 de 5
Cláudia Netto por Reprodução

A notícia da morte de Adriana foi divulgada na segunda-feira (20), mas a causa não foi revelada. Desde então, Claudia tem recebido mensagens de carinho e solidariedade de amigos e colegas de profissão. A atriz Ana Beatriz Nogueira foi uma das primeiras a se manifestar: “Eu sinto muito, muito. Todo meu carinho e um abraço bem apertado.”

Leia mais

Cátia Fonseca tem celular furtado em padaria de São Paulo

Ator do SBT vive em situação de rua com gatos e cachorro após perder tudo

Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? 

Conhecida por trabalhos no teatro e na TV, Claudia enfrenta o luto com o apoio da família, amigos e fãs. A homenagem da artista reforçou a força do amor e a importância da memória afetiva, mesmo diante da dor da perda.

Leia mais

Imagem - Alinne Rosa transforma Wagner Moura em canção e revela nova fase na carreira: 'Ele é o crush do Brasil, tem o molho'

Alinne Rosa transforma Wagner Moura em canção e revela nova fase na carreira: 'Ele é o crush do Brasil, tem o molho'

Imagem - Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)

Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Tags:

Globo Morte Atriz

Mais recentes

Imagem - O universo tem um recado urgente para 4 signos hoje (22 de outubro)

O universo tem um recado urgente para 4 signos hoje (22 de outubro)
Imagem - Como limpar o mofo do banheiro de uma forma simples, eficiente e definitiva

Como limpar o mofo do banheiro de uma forma simples, eficiente e definitiva
Imagem - Cátia Fonseca tem celular furtado em padaria de São Paulo

Cátia Fonseca tem celular furtado em padaria de São Paulo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada