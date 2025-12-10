Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (10) prometem abrir caminhos e destravar oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:35
A quarta-feira, 10 de dezembro, amanhece com uma energia considerada especial por muitos astrólogos: a Lua crescente estimula movimento e clareza, enquanto Mercúrio se alinha a Júpiter, ampliando visão, fortalecendo ideias e dando aquele empurrãozinho extra para quem precisa resolver pendências, abrir diálogos ou tomar decisões importantes.
Para alguns signos, o dia será de ação direta, você vai sentir vontade de organizar a vida, encerrar ciclos e dar passos firmes no trabalho ou no amor. Para outros, o céu envia um pedido de calma: observar, ouvir e perceber os detalhes pode fazer muita diferença.
E, para quem gosta de testar a sorte, os números vibracionais desta quarta também prometem um brilho extra.
