Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (10) prometem abrir caminhos e destravar oportunidades

Dia chega com uma combinação rara de Lua crescente e Mercúrio aliado a Júpiter

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:35

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A quarta-feira, 10 de dezembro, amanhece com uma energia considerada especial por muitos astrólogos: a Lua crescente estimula movimento e clareza, enquanto Mercúrio se alinha a Júpiter, ampliando visão, fortalecendo ideias e dando aquele empurrãozinho extra para quem precisa resolver pendências, abrir diálogos ou tomar decisões importantes.

Para alguns signos, o dia será de ação direta, você vai sentir vontade de organizar a vida, encerrar ciclos e dar passos firmes no trabalho ou no amor. Para outros, o céu envia um pedido de calma: observar, ouvir e perceber os detalhes pode fazer muita diferença.

Leia mais

Imagem - Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores

Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores

Imagem - Quanto Mariah Carey ganha todo ano com hit de natal 'All I Want for Christmas Is You'; confira valores

Quanto Mariah Carey ganha todo ano com hit de natal 'All I Want for Christmas Is You'; confira valores

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

E, para quem gosta de testar a sorte, os números vibracionais desta quarta também prometem um brilho extra.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Números da sorte: 1, 9, 10
  • A Lua crescente deixa Áries ainda mais decidido. É um ótimo dia para resolver o que você vem adiando.
  • Amor: sinceridade é seu melhor caminho, diga o que sente.
  • Trabalho: tarefas urgentes fluem; você vence a procrastinação.
  • Finanças: cuidado com compras por impulso.
  • Emoções: foco em alta.

  • Touro (21/04 a 20/05)
  • Números da sorte: 4, 6, 13
  • A quarta traz estabilidade e boas resoluções.
  • Amor: gestos simples fortalecem vínculos.
  • Trabalho: constância garante reconhecimento.
  • Finanças: revise contratos e despesas.
  • Emoções: você busca segurança e encontra.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Números da sorte: 3, 5, 15
  • Mercúrio favorece tudo o que envolve comunicação.
  • Amor: conversas abertas aproximam.
  • Trabalho: ideias se encaixam naturalmente.
  • Finanças: decisões estratégicas rendem frutos.
  • Emoções: leveza e bom humor.

  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Números da sorte: 2, 7, 11
  • A intuição canceriana está afiada.
  • Amor: vínculos se fortalecem com silêncio e presença.
  • Trabalho: sua sensibilidade evita atritos.
  • Finanças: prudência necessária.
  • Emoções: fluidez emocional.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Números da sorte: 8, 1, 18
  • Leão vibra alto hoje.
  • Amor: clima de romance e reconexão.
  • Trabalho: liderança natural em destaque.
  • Finanças: possibilidade de boas notícias.
  • Emoções: entusiasmo e brilho pessoal.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
  • Números da sorte: 6, 4, 14
  • Um dia produtivo, ideal para organizar a vida.
  • Amor: diálogo maduro mantém a relação alinhada.
  • Trabalho: foco absoluto; metas avançam.
  • Finanças: planejamento é fundamental.
  • Emoções: você precisará de pequenas pausas.

Leia mais

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (10 de dezembro): o dia favorece foco, disciplina e clareza

Cor e número da sorte de hoje (10 de dezembro): o dia favorece foco, disciplina e clareza

Imagem - Chega de lágrimas! Anjo da Cura anuncia virada emocional para 4 signos nesta quarta (10 de dezembro)

Chega de lágrimas! Anjo da Cura anuncia virada emocional para 4 signos nesta quarta (10 de dezembro)

  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Números da sorte: 7, 3, 12
  • Libra encontra equilíbrio e boa comunicação.
  • Amor: conciliação é palavra-chave.
  • Trabalho: parcerias se fortalecem.
  • Finanças: ajustes que trazem estabilidade.
  • Emoções: clareza mental.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Números da sorte: 9, 2, 17
  • Escorpião opera com estratégia e intensidade.
  • Amor: profundidade emocional favorece intimidade.
  • Trabalho: decisões firmes rendem resultados.
  • Finanças: negociações favorecidas.
  • Emoções: percepção afiada.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Números da sorte: 9, 24, 5
  • Júpiter expande horizontes.
  • Amor: sinceridade aproxima.
  • Trabalho: ideias ousadas ganham palco.
  • Finanças: crescimento gradual.
  • Emoções: otimismo contagiante.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
  • Números da sorte: 10, 4, 16
  • A disciplina capricorniana se acentua.
  • Amor: conversas maduras trazem estabilidade.
  • Trabalho: dedicação gera reconhecimento.
  • Finanças: organização é essencial.
  • Emoções: firmeza emocional.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Aquário (21/01 a 19/02)
  • Números da sorte: 11, 5, 20
  • Um dia de criatividade e inteligência estratégica.
  • Amor: conversas francas quebram barreiras.
  • Trabalho: insights aparecem com facilidade.
  • Finanças: análise cuidadosa.
  • Emoções: entusiasmo criativo.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
  • Números da sorte: 2, 7, 19
    Sensibilidade e imaginação em alta.
  • Amor: gestos delicados criam conexão.
  • Trabalho: ideias intuitivas brilham.
  • Finanças: prudência necessária.
  • Emoções: introspecção produtiva.

Leia mais

Imagem - Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'

Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'

Imagem - Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Imagem - Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sessão da Tarde exibe comédia de Natal nesta quarta-feira (10 de dezembro)

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

3 signos estão no lugar certo, na hora certa, nesta quarta-feira (10 de dezembro)

O dia de hoje (10 de dezembro) traz clareza emocional e prosperidade para alguns signos

Carta O Sol guia os signos nesta quarta (10 de dezembro) e indica oportunidades inesperadas no fim do ano

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Candinho morre em 'Êta Mundo Melhor'? Virada emocionante confirma destino do protagonista

Candinho morre em 'Êta Mundo Melhor'? Virada emocionante confirma destino do protagonista
Imagem - Novo ciclo começa hoje (10 de dezembro) e marca um período de recomeço e clareza; veja como seu signo será afetado

Novo ciclo começa hoje (10 de dezembro) e marca um período de recomeço e clareza; veja como seu signo será afetado
Imagem - Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe do acusado de matar seu filho: 'Foi instintivo'

Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe do acusado de matar seu filho: 'Foi instintivo'

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
03

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
04

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava