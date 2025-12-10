ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (10) prometem abrir caminhos e destravar oportunidades

Dia chega com uma combinação rara de Lua crescente e Mercúrio aliado a Júpiter

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:35

A quarta-feira, 10 de dezembro, amanhece com uma energia considerada especial por muitos astrólogos: a Lua crescente estimula movimento e clareza, enquanto Mercúrio se alinha a Júpiter, ampliando visão, fortalecendo ideias e dando aquele empurrãozinho extra para quem precisa resolver pendências, abrir diálogos ou tomar decisões importantes.

Para alguns signos, o dia será de ação direta, você vai sentir vontade de organizar a vida, encerrar ciclos e dar passos firmes no trabalho ou no amor. Para outros, o céu envia um pedido de calma: observar, ouvir e perceber os detalhes pode fazer muita diferença.

E, para quem gosta de testar a sorte, os números vibracionais desta quarta também prometem um brilho extra.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 1, 9, 10

A Lua crescente deixa Áries ainda mais decidido. É um ótimo dia para resolver o que você vem adiando.

Amor: sinceridade é seu melhor caminho, diga o que sente.



Trabalho: tarefas urgentes fluem; você vence a procrastinação.



Finanças: cuidado com compras por impulso.



Emoções: foco em alta.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 4, 6, 13

A quarta traz estabilidade e boas resoluções.

Amor: gestos simples fortalecem vínculos.

Trabalho: constância garante reconhecimento.



Finanças: revise contratos e despesas.



Emoções: você busca segurança e encontra.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 3, 5, 15

Mercúrio favorece tudo o que envolve comunicação.

Amor: conversas abertas aproximam.

Trabalho: ideias se encaixam naturalmente.

Finanças: decisões estratégicas rendem frutos.

Emoções: leveza e bom humor.



Câncer (21/06 a 22/07)

Números da sorte: 2, 7, 11

A intuição canceriana está afiada.

Amor: vínculos se fortalecem com silêncio e presença.

Trabalho: sua sensibilidade evita atritos.



Finanças: prudência necessária.



Emoções: fluidez emocional.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 8, 1, 18

Leão vibra alto hoje.



Amor: clima de romance e reconexão.



Trabalho: liderança natural em destaque.



Finanças: possibilidade de boas notícias.



Emoções: entusiasmo e brilho pessoal.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 6, 4, 14

Um dia produtivo, ideal para organizar a vida.



Amor: diálogo maduro mantém a relação alinhada.



Trabalho: foco absoluto; metas avançam.



Finanças: planejamento é fundamental.



Emoções: você precisará de pequenas pausas.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 7, 3, 12

Libra encontra equilíbrio e boa comunicação.



Amor: conciliação é palavra-chave.



Trabalho: parcerias se fortalecem.



Finanças: ajustes que trazem estabilidade.



Emoções: clareza mental.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 9, 2, 17

Escorpião opera com estratégia e intensidade.



Amor: profundidade emocional favorece intimidade.



Trabalho: decisões firmes rendem resultados.



Finanças: negociações favorecidas.



Emoções: percepção afiada.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 9, 24, 5

Júpiter expande horizontes.



Amor: sinceridade aproxima.



Trabalho: ideias ousadas ganham palco.



Finanças: crescimento gradual.



Emoções: otimismo contagiante.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 10, 4, 16

A disciplina capricorniana se acentua.



Amor: conversas maduras trazem estabilidade.



Trabalho: dedicação gera reconhecimento.



Finanças: organização é essencial.



Emoções: firmeza emocional.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 11, 5, 20

Um dia de criatividade e inteligência estratégica.



Amor: conversas francas quebram barreiras.



Trabalho: insights aparecem com facilidade.



Finanças: análise cuidadosa.



Emoções: entusiasmo criativo.

