'Êta Mundo Melhor!': Reencontro emocionante marca capítulo desta quarta (10) e muda destino de Candinho

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:00

Reencontro de Candinho e Samir emociona em Êta Mundo Melhor! Crédito: Globo/Gabriel Vaguel

O capítulo desta quarta-feira (10) de Êta Mundo Melhor!, novela das 18h da TV Globo, chega com um daqueles momentos! Candinho, finalmente mais consciente após momentos de fragilidade, abre o coração para Anastácia e admite que precisa viver ao lado de Samir. Ele pede ajuda à mãe para conseguir forças e se recuperar, marcando o início de uma virada importante em sua trajetória.

Enquanto isso, o dancing segue agitado. Cunegundes se encanta com o show de Maria Divina e, empolgada, decide propor sociedade a Tamires para movimentar ainda mais o negócio. Estela, por sua vez, confidencia a Dita que beijou Túlio, deixando a amiga surpresa com a revelação.

No casarão, Carmem faz um alerta sério a Zulma: algo grande está prestes a acontecer em sua vida, e Samir está no centro dessa mudança. Ernesto também surge com novidades e anuncia que o programa de Olímpia finalmente vai ao ar na rádio.

Já Dita se desespera ao perceber que Candinho desapareceu de seu leito. O que ninguém imagina é que ele seguiu o chamado do coração e foi atrás de Samir. Em meio a toda a tensão, Anabela vive um momento de angústia e pede o apoio de Estela para reencontrar sua turma.

Sandra, calculista como sempre, solicita uma reunião com Araújo e promete novos movimentos para complicar a vida de quem cruzar seu caminho.

O grande momento do capítulo acontece quando Candinho finalmente reencontra Samir, dando o primeiro passo rumo à verdade que pode transformar a vida dos dois.