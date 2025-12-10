Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xuxa revela climão com Roberto Carlos em gravação de especial de final de ano: ‘Eu fui embora’

Apresentadora gravaria especial de final de ano com cantor, mas recusou pedido

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:03

Xuxa falou sobre assunto no 'Ambulatório da Moda'
Xuxa falou sobre assunto no 'Ambulatório da Moda' Crédito: Reprodução | YouTube

O “Rei” Roberto Carlos é um artista que já virou a cara do Natal brasileiro, e nos bastidores dos shows gravados pela produção da Globo, já é conhecimento de todos as manias do artista. O cantor é diagnosticado com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e já falou publicamente sobre o assunto, inclusive em entrevistas e especiais de TV. O TOC se manifesta em diversas manias e superstições, como a preocupação com higiene e a aversão a certas cores ou números.

O artista já revelou que evita as cores marrom e roxo, por isso, a preferência por tons de azul claro e vermelho, como é o caso das rosas distribuídas em seus shows. No entanto, essa mania do artista causou o maior climão em um especial que teria a participação da apresentadora Xuxa.

Leia mais

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Imagem - Filho de Roberto Carlos faz rara aparição em festa e surpreende fãs

Filho de Roberto Carlos faz rara aparição em festa e surpreende fãs

Imagem - Roberto Carlos realiza sonho do filho que morreu há 4 anos; saiba qual

Roberto Carlos realiza sonho do filho que morreu há 4 anos; saiba qual

Xuxa

Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Não usa lingerie, culpa das camisolonas que ganhou de Xuxa. por Reprodução
Roberto Carlos e Xuxa por Reprodução
Xuxa por Blad Meneghel/Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Xuxa por Reprodução
Sasha e Xuxa por Reprodução
Xuxa e Patrícia por Reprodução
Hebe e Xuxa por Reprodução
xUXA por Reprodução/Instagram
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel por Divulgação
Edição comemorativa de boneca da Xuxa esgota em 24 horas por Reprodução I Instagram I @xuxameneghel e Estrela I Divulgação
Xuxa Meneghel por @bladmeneghel
Angélica e Xuxa inverteram os papéis no Domingão por Reprodução/TV Globo
Xuxa e Ivete Sangalo por GNT
Xuxa Meneghel admite erros na música 'Brincar de índio' por Reprodução/Instagram
Xuxa por Redes sociais
Angélica contou que Xuxa a alertou sobre traição de ex-namorado por Reprodução/Instagram
Xuxa e Ivete Sangalo por Redes sociais
Xuxa reclama de artistas que não se posicionam na política: 'não respeito mais' por (Divulgação)
Novo filme de Xuxa, 'Uma Fada Veio me Visitar' por Reprodução
Aos 60 anos, Xuxa fala sobre como está sendo seu processo de envelhecimento por Divulgação/Bradesco Seguros
Ivete e Xuxa por Divulgação
Xuxa por reprpdução
Xuxa Meneghel revela abusos na infância por Divulgação
Angélica, Xuxa e Eliana causam no Criança Esperança por TV Globo
âXuxa, O DocumentÃ¡rioâ, sÃ©rie documental Original Globoplay, estreia hoje, dia 13 de julho, na plataforma por Blad Meneghel/Divulgação
Público tenta invadir área reservada na Fonte Nova, durante show de Xuxa em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa se apresenta na Fonte Nova em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa, Senna, Galisteu por Quintino
Marlene Mattos e Xuxa Meneghel por Globoplay
Xuxa e Luciano Szafir por TV Globo
Marlene Mattos ‘infernizava’ namoro entre Xuxa e Ayrton Senna por YouTube
Xuxa e Marcelo Ribeiro por YouTube / Globoplay
Xuxa apresentou programa infantil na Globo por seis anos por Blad Meneghel/divulgação
Xuxa reencontrou pai no palco por Reprodução
Xuxa Meneghel expõe relação abusiva com Marlene Mattos por TV Globo
Xuxa comenta sobre ter perdido a virgindade por YouTube
1 de 57
Xuxa por Reprodução

Xuxa falou sobre a situação em entrevista no programa do YouTube "Ambulatório da Moda". “Roberto Carlos me viu de preto e ficou assim [fez cara de susto]. Eu abracei ele e ele parou e entrou no camarim para tomar banho e demorou mais de duas horas”. A apresentadora disse que várias pessoas a instruíram a trocar de roupa. “Eu falei que não iria trocar de roupa”, explicou a apresentadora, que não participou da gravação.

No momento no programa, os convidados estavam relembrando peças que não gostavam ou que marcaram a sua vida. "Tem uma roupa que não é que eu tenha gostado, mas vou dizer que me marcou muito. Porque foi uma roupa que eu fui usar para fazer final de ano aqui na Globo com o Roberto Carlos e ela era preta e tinha um pavão meio lilás. Eu estava prontinha, já tinha ensaiado ele e tudo”, explicou.

Roberto Carlos

Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
1 de 9
Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram

“E quando eu ia entrar no estúdio, que não era aqui, na época era no Teatro Fênix, ele me viu de preto e ficou assim (ela faz cara de susto). Eu abracei ele e ele parou e entrou no camarim para tomar banho e demorou mais de duas horas”, continuou.

“Todo mundo veio me dizer que deveria trocar de roupa. E eu falei que não iria trocar de roupa e não troquei. Eu fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares. Eu não gostava de repetir, mas fiz questão de repetir essa roupa em alguns lugares para marcar bastante", concluiu a apresentadora, deixando os convidados do programa chocados com a história.

Tags:

Xuxa Roberto Carlos

Mais recentes

Imagem - Dia de decisões: Hoje (10 de dezembro) é dia de virada para 4 signos e os resultados aparecem rápido

Dia de decisões: Hoje (10 de dezembro) é dia de virada para 4 signos e os resultados aparecem rápido
Imagem - Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele
Imagem - Antes de morrer, Marcelo VIP explicou por que detestou ser vivido por Wagner Moura no cinema; confira

Antes de morrer, Marcelo VIP explicou por que detestou ser vivido por Wagner Moura no cinema; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026
01

Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Imagem - Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)
02

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
03

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)
04

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)