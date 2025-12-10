TORTA DE CLIMÃO

Xuxa revela climão com Roberto Carlos em gravação de especial de final de ano: ‘Eu fui embora’

Apresentadora gravaria especial de final de ano com cantor, mas recusou pedido

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:03

Xuxa falou sobre assunto no 'Ambulatório da Moda' Crédito: Reprodução | YouTube

O “Rei” Roberto Carlos é um artista que já virou a cara do Natal brasileiro, e nos bastidores dos shows gravados pela produção da Globo, já é conhecimento de todos as manias do artista. O cantor é diagnosticado com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e já falou publicamente sobre o assunto, inclusive em entrevistas e especiais de TV. O TOC se manifesta em diversas manias e superstições, como a preocupação com higiene e a aversão a certas cores ou números.

O artista já revelou que evita as cores marrom e roxo, por isso, a preferência por tons de azul claro e vermelho, como é o caso das rosas distribuídas em seus shows. No entanto, essa mania do artista causou o maior climão em um especial que teria a participação da apresentadora Xuxa.

Xuxa falou sobre a situação em entrevista no programa do YouTube "Ambulatório da Moda". “Roberto Carlos me viu de preto e ficou assim [fez cara de susto]. Eu abracei ele e ele parou e entrou no camarim para tomar banho e demorou mais de duas horas”. A apresentadora disse que várias pessoas a instruíram a trocar de roupa. “Eu falei que não iria trocar de roupa”, explicou a apresentadora, que não participou da gravação.

No momento no programa, os convidados estavam relembrando peças que não gostavam ou que marcaram a sua vida. "Tem uma roupa que não é que eu tenha gostado, mas vou dizer que me marcou muito. Porque foi uma roupa que eu fui usar para fazer final de ano aqui na Globo com o Roberto Carlos e ela era preta e tinha um pavão meio lilás. Eu estava prontinha, já tinha ensaiado ele e tudo”, explicou.

“E quando eu ia entrar no estúdio, que não era aqui, na época era no Teatro Fênix, ele me viu de preto e ficou assim (ela faz cara de susto). Eu abracei ele e ele parou e entrou no camarim para tomar banho e demorou mais de duas horas”, continuou.