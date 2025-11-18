MÚSICA

Roberto Carlos realiza sonho do filho que morreu há 4 anos; saiba qual

Novidade chega em 2026 com clássicos, relatos pessoais e vantagens exclusivas para assinantes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:00

Roberto Carlos Crédito: Divulgaçao

Se você é daqueles que não resiste a um bom clássico do Rei, pode se preparar: Roberto Carlos vai ganhar uma rádio só dele. E não é força de expressão, é literalmente uma estação digital dedicada ao seu repertório, prevista para estrear no primeiro semestre de 2026.

A Rádio Clube Roberto Carlos (RCRC) promete tocar não apenas as versões originais das músicas, mas também interpretações de outros artistas que marcaram gerações reinterpretando a obra do cantor. E, para deixar tudo ainda mais especial, o próprio Roberto gravará depoimentos que vão entrar na programação, dividindo com o público histórias sobre a criação das canções, curiosidades e memórias que nunca foram contadas com tanta intimidade. A novidade foi revelada por Lauro Jardim, colunista de O Globo.

A plataforma será gratuita, mas quem quiser ir além poderá assinar um pacote de benefícios, a lista inclui descontos em ingressos, visitas ao camarim e outras regalias que deixam qualquer fã com brilho nos olhos. Não à toa, a equipe do cantor aposta alto no potencial de adesão, mirando a base de cerca de 5 milhões de seguidores que o Rei mantém nas redes sociais.

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos 1 de 7

O projeto também carrega um significado emocional enorme. Criar uma rádio focada na obra de Roberto Carlos era um sonho antigo de Dudu Braga, filho caçula do artista. Radialista e produtor musical, Dudu comandou por anos o programa “As Canções que Você Fez pra Mim”, espalhado por dezenas de emissoras pelo Brasil. Ele tinha uma habilidade única de contar bastidores, interagir com ouvintes e transmitir carinho pelo trabalho do pai.