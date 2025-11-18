Dita brilha no palco e segredo de Zulma ameaça vir à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:00
O capítulo desta terça-feira (18) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com as emoções dos fãs da novela das 6. Depois de um início turbulento, Dita finalmente vive o seu grande momento nos palcos: ela canta, encanta e termina ovacionada pela plateia. Adália, orgulhosa, comemora o sucesso da amiga, que supera o medo e transforma vaias em aplausos calorosos.
Enquanto isso, Estela se inquieta com a Baronesa Deschamps, que continua demonstrando interesse suspeito por ela. O desconforto chega a tal ponto que a moça passa mal, e Túlio se apressa para levá-la para casa. A situação desperta ainda mais a preocupação de Celso, que também não gosta nada da aproximação da Baronesa.
Do outro lado da trama, Zulma segue firme em seu plano para fingir que está grávida de Candinho, a ponto de já pensar em como montar uma barriga falsa. Asdrúbal e Manoela, aflitos, temem o impacto que essa revelação terá sobre Dita, ainda mais agora que ela vive uma fase tão especial.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Durante uma aula de Estela, a bomba finalmente cai: Samir revela que Zulma estaria esperando um bebê de Candinho, deixando Joaquim chocado. A fofoca se espalha rápido e chega ao protagonista, que percebe que não pode mais adiar uma conversa importante com Dita.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.