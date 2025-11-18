NOVELA DAS 6

Dita brilha no palco e segredo de Zulma ameaça vir à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (18)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (18) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com as emoções dos fãs da novela das 6. Depois de um início turbulento, Dita finalmente vive o seu grande momento nos palcos: ela canta, encanta e termina ovacionada pela plateia. Adália, orgulhosa, comemora o sucesso da amiga, que supera o medo e transforma vaias em aplausos calorosos.

Enquanto isso, Estela se inquieta com a Baronesa Deschamps, que continua demonstrando interesse suspeito por ela. O desconforto chega a tal ponto que a moça passa mal, e Túlio se apressa para levá-la para casa. A situação desperta ainda mais a preocupação de Celso, que também não gosta nada da aproximação da Baronesa.

Do outro lado da trama, Zulma segue firme em seu plano para fingir que está grávida de Candinho, a ponto de já pensar em como montar uma barriga falsa. Asdrúbal e Manoela, aflitos, temem o impacto que essa revelação terá sobre Dita, ainda mais agora que ela vive uma fase tão especial.

Durante uma aula de Estela, a bomba finalmente cai: Samir revela que Zulma estaria esperando um bebê de Candinho, deixando Joaquim chocado. A fofoca se espalha rápido e chega ao protagonista, que percebe que não pode mais adiar uma conversa importante com Dita.