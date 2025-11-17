sua diversão

Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, Disney+ e Prime Video entre 17 e 23 de novembro

Para quem gosta de acompanhar as novidades, será um período repleto de opções para maratonar

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:43

Netflix, Disney+ e Prime Video reservam grandes lançamentos para a semana Crédito: Imagem: Impact Photography | Shutterstock

As principais plataformas de streaming — Netflix, Disney+ e Prime Video — prometem estreias imperdíveis entre os dias 17 e 23 de novembro, oferecendo novidades de suspense, drama, comédia e animação. A semana será marcada por lançamentos que prometem movimentar a agenda dos fãs de séries e filmes, com títulos inéditos e continuações de franquias.

Abaixo, confira os principais lançamentos da semana!

1. O Filho de Mil Homens (19/11) – Netflix

“O Filho de Mil Homens” mostra um pescador solitário que sofre por não conseguir ser pai Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O filme dirigido por Daniel Rezende conta a história de Crisóstomo (Rodrigo Santoro), um pescador solitário que sofre por não conseguir ser pai. Em sua busca por um filho, ele conhece Camilo (Miguel Martines), um órfão de 12 anos, e os dois iniciam a construção de uma família diferente. No povoado onde vivem, eles cruzam o caminho de Antonino (Johnny Massaro), um jovem incompreendido, e Isaura (Rebeca Jamir), uma mulher marcada pela dor. Juntos, os quatro descobrem o verdadeiro sentido de família.

2. The Mighty Nein (19/11) – Prime Video

Em “The Mighty Nein”, um grupo de desajustados precisa se unir para salvar o mundo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A série acompanha um grupo de aventureiros excêntricos e outsiders que se unem por acaso e acabam se tornando improváveis heróis. Cada um carrega um passado conturbado, marcado por perdas, crimes ou segredos, mas todos encontram no grupo uma segunda chance de redenção.

Quando um artefato mágico poderoso cai nas mãos erradas, o grupo precisa deixar as diferenças de lado para impedir que ele destrua o frágil equilíbrio do mundo. Ao longo da jornada, enfrentam criaturas míticas, conspirações políticas e dilemas pessoais que colocam à prova sua lealdade e coragem.

3. A Mão que Balança o Berço (19/11) – Disney+

Em “A Mão que Balança o Berço”, uma babá que parece perfeita coloca a vida de uma família de cabeça para baixo (Imagem: Reprodução digital | Hollywood Pictures, Walt Disney Studios Motion Pictures) Crédito:

No suspense dirigido por Michelle Garza Cervera, Caitlin Morales (Mary Elizabeth Winstead), uma mãe bem-sucedida, contrata Polly Murphy (Maika Monroe) para cuidar de seus dois filhos e morar com a família. No início, Polly se mostra a babá ideal — educada, prestativa e sempre em sintonia com Caitlin. Com o tempo, porém, seu comportamento muda, e ela começa a tomar controle da casa, fazendo Caitlin perder a paz e se sentir cada vez mais sufocada por sua presença.

4. Um Espião Infiltrado – 2ª temporada (20/11) – Netflix

Na segunda temporada de “Um Espião Infiltrado”, Charles Nieuwendyk se disfarça de professor Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Na aclamada série de comédia, Charles Nieuwendyk (Ted Danson) encontra uma nova chance de trabalhar como um infiltrado em outro caso importante quando Jack Berenger (Max Greenfield), presidente do Wheeler College, começa a receber chantagens misteriosas. Para solucionar o caso, Charles se disfarça como professor e tenta descobrir o autor das ameaças. Porém, sua investigação se complica quando ele conhece Mona (Mary Steenburgen), uma professora de música divertida e despreocupada que mexe com sua atenção.

5. Os Roses: Até Que a Morte os Separe (20/11) – Disney+

Em “Os Roses: Até que a Morte os Separe”, um casamento aparentemente perfeito desmorona em meio a ressentimentos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

O filme de comédia “Os Roses: Até Que a Morte os Separe” é uma releitura do clássico filme de 1989, “A Guerra dos Roses”, ambos baseados no romance de Warren Adler. A trama acompanha a vida perfeita do casal Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch). Ela é uma bem-sucedida chef de cozinha com seu próprio restaurante, enquanto ele é um arquiteto renomado.

No entanto, quando a carreira dela dispara e a dele desmorona, a relação entra em uma espiral de ressentimentos, disputas e revelações ácidas. O filme equilibra drama e humor ácido, mostrando como pequenas frustrações podem se transformar em uma guerra doméstica.

6. 31 Minutos: Natal Escaldante (21/11) – Prime Video

