NOVELA DAS 6

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

A vilã vivida por Flávia Alessandra volta no dia 11 de setembro e se torna alvo do desejo da personagem de Joana Solnado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14:01

Flávia Alessandra é Sandra em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/Angélica Goudinho/Globo

O retorno de Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! promete mexer com a trama e os corações do público. A vilã ressurge no capítulo que vai ao ar em 11 de setembro, agora morando em um imponente castelo em Paris. Mas não será apenas sua volta que chamará a atenção: a personagem se tornará alvo da admiração e do desejo de uma nova figura feminina.

Trata-se de Inês, interpretada por Joana Solnado, uma portuguesa envolvida em pequenos crimes. A personagem é apresentada batendo carteiras em uma praça europeia, quando é flagrada por Sandra. Longe de denunciá-la, a vilã decide recrutá-la como dama de companhia e cúmplice em seus novos planos.

A relação entre as duas, no entanto, ultrapassa a cumplicidade criminosa. Inês logo demonstra encantamento pela patroa, olhando para ela de forma apaixonada, demonstrando gestos de ternura e até beijando-lhe a mão em uma cena carregada de tensão. Em falas futuras, a portuguesa chega a insinuar estar “enamoradinha” e sonha em permanecer ao lado da vilã após a execução de seus planos.

Sandra, sempre manipuladora, percebe o fascínio de Inês e o utiliza a seu favor para mantê-la sob controle. O clima de intimidade cresce em momentos como quando a portuguesa escova os cabelos da vilã com admiração ou recebe dela um manual de venenos, ficando responsável por preparar a fórmula que poderá livrar Sandra do Barão (Jaime Leibovitch), o rico marido com quem está prestes a se casar em Paris.