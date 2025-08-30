Acesse sua conta
Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

A vilã vivida por Flávia Alessandra volta no dia 11 de setembro e se torna alvo do desejo da personagem de Joana Solnado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14:01

Flávia Alessandra é Sandra em Êta Mundo Melhor!  Crédito: Reprodução/Angélica Goudinho/Globo

O retorno de Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! promete mexer com a trama e os corações do público. A vilã ressurge no capítulo que vai ao ar em 11 de setembro, agora morando em um imponente castelo em Paris. Mas não será apenas sua volta que chamará a atenção: a personagem se tornará alvo da admiração e do desejo de uma nova figura feminina.

Trata-se de Inês, interpretada por Joana Solnado, uma portuguesa envolvida em pequenos crimes. A personagem é apresentada batendo carteiras em uma praça europeia, quando é flagrada por Sandra. Longe de denunciá-la, a vilã decide recrutá-la como dama de companhia e cúmplice em seus novos planos.

A relação entre as duas, no entanto, ultrapassa a cumplicidade criminosa. Inês logo demonstra encantamento pela patroa, olhando para ela de forma apaixonada, demonstrando gestos de ternura e até beijando-lhe a mão em uma cena carregada de tensão. Em falas futuras, a portuguesa chega a insinuar estar “enamoradinha” e sonha em permanecer ao lado da vilã após a execução de seus planos.

Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!"

Sandra (Flávia Alessandra) foge da cadeia em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Flávia Alessandra voltará como Sandra em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/Globo
Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!" por Divulgação/Globo - Angélica Goudinho
Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!" por Divulgação/Globo - Angélica Goudinho
Inês (Joana Solnado) entra na novela das seis no papel de portuguesa batedora de carteiras que irá se apaixonar por Sandra (Flávia Alessandra) em "Êta Mundo Melhor!" por Divulgação/Globo
Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!" por Divulgação/Globo - Angélica Goudinho
Elenco celebra volta de Sandra, personagem de Flávia Alessandra em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra voltará como Sandra em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!'  por Divulgação/TV Globo
1 de 9
Sandra (Flávia Alessandra) foge da cadeia em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo

Sandra, sempre manipuladora, percebe o fascínio de Inês e o utiliza a seu favor para mantê-la sob controle. O clima de intimidade cresce em momentos como quando a portuguesa escova os cabelos da vilã com admiração ou recebe dela um manual de venenos, ficando responsável por preparar a fórmula que poderá livrar Sandra do Barão (Jaime Leibovitch), o rico marido com quem está prestes a se casar em Paris.

A relação das personagens mistura poder, desejo e submissão, deixando em aberto se o encantamento de Inês se tornará um ponto central da trama. Uma coisa, no entanto, é certa: Sandra retorna para dominar a novela e desta vez, também como objeto de uma paixão inesperada.

