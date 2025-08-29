Acesse sua conta
Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves

O incidente com o jornalista deixou espectadores em choque; ele recebeu alta hospitalar após algumas horas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:16

Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas
Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas Crédito: Reprodução/X

O jornalista espanhol Alfredo Duro, conhecido do programa El Chiringuito de Jugones, sofreu um grave acidente durante o tradicional festival de San Sebastián de los Reyes, na Espanha. Durante a manhã do evento, Duro se desequilibrou em uma das cercas de madeira da pista e caiu no chão, quando foi atingido por uma manada de touros e bois que corria em alta velocidade.

Imagens compartilhadas pelo programa mostram o momento exato do impacto, deixando espectadores em choque. Segundo relatos, Duro foi chifrado e atropelado, perdendo inclusive seu celular durante o episódio.

O jornalista recebeu atendimento imediato da equipe médica presente no local. Ele sofreu várias costelas quebradas, uma concussão leve e um corte que precisou de seis pontos. Duro foi levado de ambulância ao Hospital La Paz, onde permaneceu internado por alguns dias. Além dele, outras seis pessoas também ficaram feridas no dia de abertura do festival, que reúne centenas de espectadores anualmente.

Em suas redes sociais, Duro compartilhou detalhes sobre seu estado de saúde. “Tenho várias costelas quebradas, concussão leve e um corte de seis pontos. Teoricamente, posso receber alta amanhã e ir para casa. Muito obrigado a todos que se preocuparam”, declarou. Posteriormente, uma foto dele em cadeira de rodas segurando um buquê de flores confirmou sua melhora e alta hospitalar.

O jornalista aproveitou para anunciar que vai se afastar das touradas: “Alfredo Duro deixa o mundo das touradas a partir de hoje. Senti o impacto e que estava caindo. Foi um choque enorme.”

O incidente reforça os riscos do festival, conhecido por sua tradição, mas também pela violência do contato direto com os touros.

