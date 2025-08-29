Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira 11 ativos e cuidados ideais para a pele madura

Veja como reduzir os sinais do envelhecimento, promovendo uma aparência mais radiante e saudável

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:00

Usar os produtos certos ajuda a manter a pele madura saudável e radiante (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock)
Usar os produtos certos ajuda a manter a pele madura saudável e radiante Crédito: Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock

À medida que envelhecemos, a nossa pele passa por mudanças naturais que requerem cuidados específicos para mantê-la saudável e vibrante. A escolha dos ativos certos pode desempenhar um papel fundamental em retardar os sinais visíveis de envelhecimento e promover uma aparência mais jovem e radiante.

“Com uma abordagem adequada, é possível minimizar os sinais de envelhecimento e garantir que a pele madura permaneça com saúde e vitalidade”, diz Talita Bovi, professora universitária, mestre em engenharia biomédica e especialista em medicina estética com ênfase em cosmetologia.

Cuidados da pele e dermatologia

Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O cupuaçu é benéfico para a firmeza e a elasticidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A limpeza da pele no inverno deve ser mais suave (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser adaptados no inverno (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A maquiagem glow destaca a pele real, com luminosidade estratégica e acabamento leve (Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock) por Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock
Limpar a pele com sabonetes próprios para acne adulta ajuda a reduzir os incômodos (Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock) por Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock
A niacinamida ajuda a controlar a oleosidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Utilize na pele cremes hidratantes logo após o banho (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Hidratar a pele no outono ajuda a evitar o ressecamento (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
É possível recuperar a hidratação da pele com alguns cuidados (Imagem: popcorner | Shutterstock) por Imagem: popcorner | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem começar antes dos 30 anos (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock
Os chás podem melhorar a saúde da pele de diversas maneiras (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
A hidratação é fundamental para manter a elasticidade da pele (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Durante o processo de emagrecimento, a pele precisa de cuidados especiais (Imagem: Pormezz | Shutterstock) por Imagem: Pormezz | Shutterstock
Durante o dia, a pele precisa de proteção contra agressões externas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
1 de 15
Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Abaixo, com ajuda da Talita Bovi, listamos ativos e cuidados ideais para a pele madura. Confira!

1. Retinoides

Os retinoides, como o retinol e o ácido retinoico, são derivados da vitamina A e são conhecidos por sua capacidade de estimular a renovação celular, suavizar linhas finas e rugas, e melhorar a textura da pele.

Leia mais

Imagem - Atriz revela ter escapado de culto liderado por ex-namorado: 'Me destruiu'

Atriz revela ter escapado de culto liderado por ex-namorado: 'Me destruiu'

Imagem - Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Imagem - Camila Moura, ex-A Fazenda, mostra antes e depois após emagrecer 40 kg e revela diagnóstico

Camila Moura, ex-A Fazenda, mostra antes e depois após emagrecer 40 kg e revela diagnóstico

2. Ácido hialurônico

O ácido hialurônico é um poderoso hidratante que ajuda a reter a umidade na pele, proporcionando hidratação, volume e firmeza. Ele também pode ajudar a reduzir a aparência de sinais de expressão.

LEIA TAMBÉM

5 filmes e séries que estreiam na HBO Max em setembro de 2025

Já ouviu falar no 'overtraining'? Saiba o que é e veja 6 dicas práticas para evitá-lo

Hora do almoço: 4 receitas fáceis e saudáveis com frango

3. Antioxidantes

Antioxidantes como a vitamina C e E e Coenzima Q10 (COQ10) ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres, combatendo os sinais de envelhecimento e promovendo um brilho saudável.

4. Peptídeos

Os peptídeos são pequenas moléculas de proteínas que podem ajudar a estimular a produção de colágeno e elastina, melhorando a firmeza e a elasticidade da pele.

5. Ácidos esfoliantes

Ácidos como a gluconolactona, o lático e o mandélico ajudam a esfoliar suavemente a pele, removendo células mortas e estimulando a renovação celular para uma tez mais radiante e uniforme.

6. Fatores de crescimento

Os fatores de crescimento são proteínas que podem ajudar a regenerar e reparar a pele danificada, reduzindo a aparência de rugas e melhorando a firmeza e a elasticidade da pele.

“ Para peles maduras, é importante escolher produtos formulados com ativos nanotecnológicos que abordem os sinais visíveis de envelhecimento”, afirma Talita Bovi, que acrescenta: “Ao incorporar esses ativos em sua rotina de cuidados com a pele, você pode ajudar a restaurar a vitalidade e a luminosidade da sua pele madura ” . Contudo, antes disso, é importante consultar um dermatologista para encontrar os produtos adequados para a sua pele.

A hidratação é uma parte fundamental da rotina de cuidados com a pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
A hidratação é uma parte fundamental da rotina de cuidados com a pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

7. Hidratação intensa

Use um hidratante rico e nutritivo diariamente para ajudar a combater a perda da hidratação e manter a pele macia e sedosa. Procure por produtos com ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes para promover a hidratação e a elasticidade da pele.

8. Proteção solar diária

A exposição aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento da pele. Use diariamente um protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior, mesmo em dias nublados, para proteger a pele dos danos causados pelo sol.

9. Rotina de cuidados antienvelhecimento

Consulte um dermatologista para adicionar produtos antienvelhecimento à sua rotina, como séruns com retinol, vitamina C e colágeno, para ajudar a reduzir rugas, linhas finas e uniformizar o tom de pele, e promover a renovação celular.

10. Cuidados específicos para os olhos

A área dos olhos é especialmente delicada e propensa a rugas e flacidez. Use um creme para os olhos específico para hidratar, firmar, drenar e suavizar a pele ao redor dos olhos.

11. Hábitos saudáveis de vida

Evite fumar, limite o consumo de álcool e tenha um sono reparador para promover a saúde geral da pele e reduzir os sinais de envelhecimento prematuro.

“Com os cuidados adequados, é possível manter a pele madura saudável, radiante e jovem. Uma combinação de hidratação, proteção solar e produtos antienvelhecimento pode fazer uma grande diferença na aparência e saúde da pele ao longo do tempo”, finaliza Talita Bovi.

Por Ana Carolina Baili

Mais recentes

Imagem - Marcenaria é peça-chave para transformar os ambientes; veja 5 dicas

Marcenaria é peça-chave para transformar os ambientes; veja 5 dicas
Imagem - Hora do almoço: 4 receitas fáceis e saudáveis com frango

Hora do almoço: 4 receitas fáceis e saudáveis com frango
Imagem - 5 filmes e séries que estreiam na HBO Max em setembro de 2025

5 filmes e séries que estreiam na HBO Max em setembro de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua