Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz revela ter escapado de culto liderado por ex-namorado: 'Me destruiu'

Christa B. Allen, do filme 'De Repente 30', disse que ex 'mente tão facilmente quanto respira'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:54

Christa B. Allen em
Christa B. Allen em "De Repente 30" e atualmente Crédito: Reprodução

Christa B. Allen, que ficou famosa por interpretar a versão adolescente de Jenna Rink no filme "De Repente 30", revelou nas redes sociais que escapou de um culto liderado por um ex-namorado. A atriz afirmou que "quase teve a vida destruída" pelo homem.

A artista expôs seu drama pessoal em uma publicação no TikTok. No vídeo, em que aparece caminhando, ela escreveu: "A sensação de reconstruir sua vida após se apaixonar por um líder de culto rico e carismático que estragou tudo". Christa não revelou a identidade do ex e nem o nome da organização liderada por ele.

Christa B. Allen

Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram
1 de 28
Christa B. Allen por Reprodução/Instagram

Na legenda, a atriz deu mais detalhes. "Deixe-me ser muito clara: ninguém pode destruir a vida a não ser que você permita. Essa é a parte que tive que assumir. Eu enfrentei perguntas difíceis: por que confiei nele? Por que entreguei meu poder? Por que silenciei minha sabedoria interna? A verdade é que ele estava vendendo um conto de fadas, de mansões luxuosas a jatinhos particulares, eu, de forma tola, comprei essa ilusão", iniciou.

"Mesmo que você passe cada momento acordando com alguém... Você ainda pode não CONHECÊ-LO. Especialmente quando você está lidando com alguém que mente tão facilmente quanto respira. Entender isso me destruiu, mas também me forçou a reconstruir do zero. Um dia eu vou contar toda a história, mas por agora estou seguindo em frente com os pés no chão sólido e um coração que conhece sua força", completou.

O site Page Six disse ter entrado em contato com a atriz pedindo mais informações, mas ela ainda não se pronunciou mais a respeito do tema. A mesma publicação lembrou que Christa fez um post no TikTok em março passado contando que estava se mudando de volta para Los Angeles após três anos em Miami em seguida ao término de uma “missão espiritual".

Além de dar vida à versão mais jovem da personagem de Jennifer Garner em ‘De Repente 30’ (2004), a artista também ficou conhecida pela participação na série "Revenge" e no drama "Desejo Fatal" (2018).

@christaallen

let me be very clear: nobody can burn down your life unless you give them access to it. that’s the part I’ve had to own. so I’ve sat with the hardest questions: why did I trust him? why did I hand over my power? why did I silence my own inner knowing? the truth is, he was selling fairytales and from luxurious penthouses and private jets, I foolishly bought in. what I learned is that even if you spend every waking moment with someone— studying, eating, traveling, working, building, dreaming— you still may not KNOW them. especially when you’re dealing with someone who lies as easily as they breathe. that realization shattered me, but it also forced me to rebuild from the ground up. and fire is also cleansing. one day I’ll share the full story, but for now I’m walking forward with feet on solid ground and a heart that knows its strength ❤️‍?

♬ Subway - DYLΛN

Leia mais

Imagem - Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Imagem - Camila Moura, ex-A Fazenda, mostra antes e depois após emagrecer 40 kg e revela diagnóstico

Camila Moura, ex-A Fazenda, mostra antes e depois após emagrecer 40 kg e revela diagnóstico

Imagem - Marido de Xuxa, Junno Andrade trocou mensagens 'picantes' com massagista; veja

Marido de Xuxa, Junno Andrade trocou mensagens 'picantes' com massagista; veja

LEIA TAMBÉM

Truques para aproveitar a queda do dólar e viajar gastando menos

Aprenda 5 receitas surpreendentes com alho-poró

Confira 17 projetos solidários no Dia do Voluntariado

Mais recentes

Imagem - Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é

Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é
Imagem - Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves

Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves
Imagem - É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua