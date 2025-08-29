FAMOSOS

Atriz revela ter escapado de culto liderado por ex-namorado: 'Me destruiu'

Christa B. Allen, do filme 'De Repente 30', disse que ex 'mente tão facilmente quanto respira'

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:54

Christa B. Allen em "De Repente 30" e atualmente Crédito: Reprodução

Christa B. Allen, que ficou famosa por interpretar a versão adolescente de Jenna Rink no filme "De Repente 30", revelou nas redes sociais que escapou de um culto liderado por um ex-namorado. A atriz afirmou que "quase teve a vida destruída" pelo homem.

A artista expôs seu drama pessoal em uma publicação no TikTok. No vídeo, em que aparece caminhando, ela escreveu: "A sensação de reconstruir sua vida após se apaixonar por um líder de culto rico e carismático que estragou tudo". Christa não revelou a identidade do ex e nem o nome da organização liderada por ele.

Na legenda, a atriz deu mais detalhes. "Deixe-me ser muito clara: ninguém pode destruir a vida a não ser que você permita. Essa é a parte que tive que assumir. Eu enfrentei perguntas difíceis: por que confiei nele? Por que entreguei meu poder? Por que silenciei minha sabedoria interna? A verdade é que ele estava vendendo um conto de fadas, de mansões luxuosas a jatinhos particulares, eu, de forma tola, comprei essa ilusão", iniciou.

"Mesmo que você passe cada momento acordando com alguém... Você ainda pode não CONHECÊ-LO. Especialmente quando você está lidando com alguém que mente tão facilmente quanto respira. Entender isso me destruiu, mas também me forçou a reconstruir do zero. Um dia eu vou contar toda a história, mas por agora estou seguindo em frente com os pés no chão sólido e um coração que conhece sua força", completou.

O site Page Six disse ter entrado em contato com a atriz pedindo mais informações, mas ela ainda não se pronunciou mais a respeito do tema. A mesma publicação lembrou que Christa fez um post no TikTok em março passado contando que estava se mudando de volta para Los Angeles após três anos em Miami em seguida ao término de uma “missão espiritual".

Além de dar vida à versão mais jovem da personagem de Jennifer Garner em ‘De Repente 30’ (2004), a artista também ficou conhecida pela participação na série "Revenge" e no drama "Desejo Fatal" (2018).