Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Cantora e jogador da NFL visitaram propriedade equipada com estúdio de música, cinema e até simulador de golfe

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:40

Taylor Swift e Travis Kelce Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de anunciarem o noivado, Taylor Swift e Travis Kelce já pensam em onde vão construir a nova vida a dois. Segundo o site Page Six, o casal de 35 anos demonstrou interesse em uma mansão de US$ 18 milhões - cerca de R$ 97,3 milhões na cotação atual -localizada em Ohio, nos Estados Unidos.

A propriedade foi construída em 2018 e conta com quase 25 mil m² de área. São seis quartos, 13 banheiros, sala de jantar ampla, adega, academia, sauna seca e a vapor, além de espaços de lazer como sala de bilhar, cinema e simulador de golfe. O grande diferencial para Taylor, no entanto, seria um estúdio de música instalado dentro da casa, que poderia servir como refúgio criativo para a cantora.

O imóvel está à venda após o falecimento do antigo proprietário durante a pandemia de Covid-19, período em que ele e a esposa praticamente não chegaram a usufruir da residência.

De acordo com o Page Six, Swift e Kelce foram vistos recentemente almoçando em um bistrô francês em Chagrin Falls, perto da cidade natal do jogador, Cleveland Heights, o que aumentou os rumores sobre a busca do casal por casas na região.

As fotos da mansão revelam ambientes luxuosos e espaçosos, pensados para receber convidados e oferecer conforto de sobra. O possível novo lar dos noivos viralizou rapidamente entre fãs, que especulam se a cantora e o atleta realmente fecharão negócio.