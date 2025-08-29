Acesse sua conta
Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Cantora e jogador da NFL visitaram propriedade equipada com estúdio de música, cinema e até simulador de golfe

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:40

Taylor Swift e Travis Kelce
Taylor Swift e Travis Kelce Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de anunciarem o noivado, Taylor Swift e Travis Kelce já pensam em onde vão construir a nova vida a dois. Segundo o site Page Six, o casal de 35 anos demonstrou interesse em uma mansão de US$ 18 milhões - cerca de R$ 97,3 milhões na cotação atual -localizada em Ohio, nos Estados Unidos.

A propriedade foi construída em 2018 e conta com quase 25 mil m² de área. São seis quartos, 13 banheiros, sala de jantar ampla, adega, academia, sauna seca e a vapor, além de espaços de lazer como sala de bilhar, cinema e simulador de golfe. O grande diferencial para Taylor, no entanto, seria um estúdio de música instalado dentro da casa, que poderia servir como refúgio criativo para a cantora.

O imóvel está à venda após o falecimento do antigo proprietário durante a pandemia de Covid-19, período em que ele e a esposa praticamente não chegaram a usufruir da residência.

De acordo com o Page Six, Swift e Kelce foram vistos recentemente almoçando em um bistrô francês em Chagrin Falls, perto da cidade natal do jogador, Cleveland Heights, o que aumentou os rumores sobre a busca do casal por casas na região.

Mansão de R$ 97 milhões que pode ser o novo lar de Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift por Reprodução
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
1 de 17
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram

As fotos da mansão revelam ambientes luxuosos e espaçosos, pensados para receber convidados e oferecer conforto de sobra. O possível novo lar dos noivos viralizou rapidamente entre fãs, que especulam se a cantora e o atleta realmente fecharão negócio.

O romance entre Taylor Swift e Travis Kelce já dura dois anos. O pedido de casamento foi anunciado esta semana em um carrossel de fotos no Instagram, onde a artista exibiu na publicação o anel com a faixa So High School, lançada em 2024 e inspirada no relacionamento dos dois.

