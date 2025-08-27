Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula Siebert dá resposta afiada após comentário sobre diferença de idade: 'Ele já vai ter morrido'

Influenciadora surpreendeu ao dar resposta afiada após ouvir que seria trocada por alguém mais jovem

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:51

Ana Paula Siebert rebate comentário sobre diferença de idade com Roberto Justus Crédito: Reprodução/Instagram

Desde que assumiu o relacionamento com Roberto Justus, Ana Paula Siebert precisou lidar com olhares atravessados e críticas sobre a diferença de idade entre os dois. O empresário tem 70 anos, enquanto a influenciadora e modelo está com 37 - 33 anos de diferença que nunca foram um problema para o casal, mas que seguem gerando comentários maldosos.

Durante participação no podcast “PodDelas”, o apresentador relembrou um episódio que considera um dos mais divertidos de sua história com Ana Paula. Ele contou que, durante a primeira viagem do casal aos Estados Unidos, um amigo próximo resolveu fazer uma piada de mau gosto:

Leia mais

Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Imagem - Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Imagem - Triângulo amoroso envolvendo Dita promete agitar 'Êta Mundo Melhor!' no capítulo desta quarta (27)

Triângulo amoroso envolvendo Dita promete agitar 'Êta Mundo Melhor!' no capítulo desta quarta (27)

“Cuidado, Paula, porque quando você envelhecer, ele vai te trocar por uma mais nova”, disse o homem.

A resposta da modelo foi imediata e deixou todos sem reação: “Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido”, disparou Ana, arrancando risadas até do próprio Justus.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert

 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Roberto Justus, Vicky, Rafaella Justus e  Ana Paula Siebert  por Reprodução
 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
1 de 8
 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução

O empresário, aos risos, reforçou a fala da esposa: “É verdade, gente, nós temos 33 anos de diferença”.

Juntos há mais de uma década, Roberto e Ana Paula são pais de Vicky, de 5 anos. A influenciadora nunca deixou passar em branco comentários machistas sobre sua relação e costuma rebater críticas com firmeza e bom humor.

Leia mais

Imagem - Os 9 grupos de animais invertebrados e suas principais características

Os 9 grupos de animais invertebrados e suas principais características

Imagem - Aprenda a fazer 5 pratos leves ricos em proteínas para o almoço

Aprenda a fazer 5 pratos leves ricos em proteínas para o almoço

Imagem - 7 penteados cabelos cacheados e crespos

7 penteados cabelos cacheados e crespos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ana Paula Siebert toma decisão após ataques à filha Vicky: 'Não vou me calar'

Ana Paula Siebert mostra detalhes de apê milionário em SC; veja cada cômodo

Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert não tem RG aos 5 anos: 'Preguiça'

Ana Paula Siebert conta desejo inusitado da filha Vicky: 'Eu comprei'

Ana Paula Siebert passa por cirurgia de emergência

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua