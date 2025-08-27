Ana Paula Siebert dá resposta afiada após comentário sobre diferença de idade: 'Ele já vai ter morrido'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:51
Desde que assumiu o relacionamento com Roberto Justus, Ana Paula Siebert precisou lidar com olhares atravessados e críticas sobre a diferença de idade entre os dois. O empresário tem 70 anos, enquanto a influenciadora e modelo está com 37 - 33 anos de diferença que nunca foram um problema para o casal, mas que seguem gerando comentários maldosos.
Durante participação no podcast “PodDelas”, o apresentador relembrou um episódio que considera um dos mais divertidos de sua história com Ana Paula. Ele contou que, durante a primeira viagem do casal aos Estados Unidos, um amigo próximo resolveu fazer uma piada de mau gosto:
“Cuidado, Paula, porque quando você envelhecer, ele vai te trocar por uma mais nova”, disse o homem.
A resposta da modelo foi imediata e deixou todos sem reação: “Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido”, disparou Ana, arrancando risadas até do próprio Justus.
Roberto Justus e Ana Paula Siebert
O empresário, aos risos, reforçou a fala da esposa: “É verdade, gente, nós temos 33 anos de diferença”.
Juntos há mais de uma década, Roberto e Ana Paula são pais de Vicky, de 5 anos. A influenciadora nunca deixou passar em branco comentários machistas sobre sua relação e costuma rebater críticas com firmeza e bom humor.