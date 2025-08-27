EITA!

Ana Paula Siebert dá resposta afiada após comentário sobre diferença de idade: 'Ele já vai ter morrido'

Influenciadora surpreendeu ao dar resposta afiada após ouvir que seria trocada por alguém mais jovem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:51

Ana Paula Siebert rebate comentário sobre diferença de idade com Roberto Justus Crédito: Reprodução/Instagram

Desde que assumiu o relacionamento com Roberto Justus, Ana Paula Siebert precisou lidar com olhares atravessados e críticas sobre a diferença de idade entre os dois. O empresário tem 70 anos, enquanto a influenciadora e modelo está com 37 - 33 anos de diferença que nunca foram um problema para o casal, mas que seguem gerando comentários maldosos.

Durante participação no podcast “PodDelas”, o apresentador relembrou um episódio que considera um dos mais divertidos de sua história com Ana Paula. Ele contou que, durante a primeira viagem do casal aos Estados Unidos, um amigo próximo resolveu fazer uma piada de mau gosto:

“Cuidado, Paula, porque quando você envelhecer, ele vai te trocar por uma mais nova”, disse o homem.

A resposta da modelo foi imediata e deixou todos sem reação: “Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido”, disparou Ana, arrancando risadas até do próprio Justus.

O empresário, aos risos, reforçou a fala da esposa: “É verdade, gente, nós temos 33 anos de diferença”.