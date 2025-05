FAMOSOS

Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert não tem RG aos 5 anos: 'Preguiça'

Modelo revela que filha do casal só tem passaporte e culpa burocracia pela falta do documento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2025 às 11:25

Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert não tem RG aos 5 anos: 'Preguiça' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ana Paula Siebert (37), surpreendeu os seguidores ao revelar, neste domingo (11), que sua filha Vicky, de quase 5 anos, ainda não possui carteira de identidade (RG). Em tom descontraído, a influenciadora contou nos stories do Instagram que sempre adia a emissão do documento por causa da burocracia envolvida no processo.>

"Quem nunca foi ao Poupatempo? A última vez que estive lá, fiquei três horas esperando", desabafou. Ela confessou que, apesar da importância do RG, o passaporte continua sendo a única identificação oficial da menina. "Vou passar vergonha aqui: minha filha ainda não tem RG porque tenho preguiça. Já marquei várias vezes, mas sempre desmarco. Ela vai aos passeios da escola com o passaporte", admitiu.>

A influenciadora ainda relembrou sua própria saga recente para renovar documentos. "Refiz minha carteira de motorista, fui lá, fiquei horas. Já até sei como é o drama", disse, reforçando a dificuldade em lidar com os serviços públicos, mesmo reconhecendo sua relevância.>

Ana Paula, que é formada em Direito, ficou conhecida nacionalmente após sua participação no reality show O Aprendiz, em 2009. Desde então, se consolidou como influenciadora digital, com forte presença nas redes sociais onde compartilha sua rotina com a filha, dicas de moda, maternidade e lifestyle.>

Ela é casada desde 2015 com o empresário e apresentador Roberto Justus, de 70 anos, um dos nomes mais conhecidos do setor publicitário e da televisão brasileira. Vicky é a primeira filha do casal e frequentemente aparece nas redes em momentos luxuosos ao lado dos pais.>