ABANDONOU OS PALCOS

Ex-stripper larga carreira, passa um mês como monge e descobre novo rumo em 'visão': 'Tudo se encaixou'

Após deixar a indústria adulta, homem fez 'rehab' em monastério na Tailândia e hoje vive em Dubai

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2025 às 10:50

Ashley Edelman como stripper e em monastério budista na Tailândia Crédito: Reprodução

Ashley Edelman compartilhou sua história após ter uma mudança impressionante de vida. O homem, que nasceu na Austrália, deixou o país ao conseguir um emprego como stripper em Cornwell, na Inglaterra. Mas largou a carreira ao sofrer com burnout e passou um mês em uma 'rehab' em monastério na Tailândia. Lá, teve uma "visão" e descobriu um novo rumo.>

Ele relembrou a própria trajetória em entrevista à Newsweek. "Eu estava no Exército desde os 17 anos e sempre tive dificuldades com a confiança, mas naquela época, a bebida mascarava minha ansiedade social", começou. "Então, quando tive a oportunidade de me despir, pensei: Eu costumava ficar nu para me divertir no Exército de graça - pelo menos seria pago para isso", completou.>

A carreira como stripper decolou, com Ashley participando de um dos maiores shows de striptease itinerantes do Reino Unido. Mas ele vivia um estilo de vida desregrado, com esteroides e outras drogas. "Fazia parte do estilo de vida. Cocaína, maconha, festas, tudo se misturava. Mas não era sustentável", explicou.>

Logo veio o burnout. "Eventualmente, eu me esgotei", falou o australiano, que relatou ter chegado ao fundo do poço em 2018. "Senti como se estivesse vendendo a minha alma. [O tempo como stripper] serviu ao seu propósito. Mas, com o tempo, comecei a desafiar os meus próprios limites apenas por dinheiro".>

Longe da indústria adulta, ele iniciou um novo caminho. "Comecei a explorar a respiração, o desenvolvimento pessoal e a espiritualidade", falou.>

O homem então viajou para a Tailândia, e passou um mês vivendo como monge em um monastério em Chiang Mai, sem celular nem música. Ele acordava todos os dias às 4 da manhã, cantava, fazia tarefas domésticas e frequentava aulas de dharma (ensinamentos de Buda).>

"Tive experiências espirituais profundas, incluindo visões, que chamo de "downloads" e que me disseram que eu deveria me mudar para Dubai", falou. Ele, de fato, foi para o local. "Tudo se encaixou perfeitamente".>

Agora, Ashley passa os dias orientando clientes, ajudando as pessoas a regular o sistema nervoso e a "remover crenças limitantes", como explicou. "Sinto-me calmo, centrado e autoconsciente de uma forma que nunca imaginei ser possível", declarou.>

O ex-stripper disse que ficou longe das redes sociais por seis meses, e só retornou em abril de 2024. Atualmente, tem mais de 147 mil seguidores no Instagram, onde, segundo ele, compartilha sua história para inspirar outras pessoas.>