UÉ

Fãs apontam hipocrisia de Angélica e Luciano Huck após postagem íntima: 'Só Duda não pode?'

Casal apareceu dançando agarradinho em casa

A família Huck voltou a ser o centro das atenções. Desta vez, Angélica e Luciano Huck foram alvos de críticas após aparecerem dançando juntos em casa. O problema é que os dois teriam feitos duras críticas a Duda Guerra , ex-namorado de Benício, filho do meio do casal, de 17 anos. >

No início de 2025, Luciano Huck teria imposto restrições à influenciadora Duda Guerra, então namorada de seu filho Benício Huck, proibindo-a de fotografar ou filmar momentos íntimos da família e divulgá-los nas redes sociais. A medida visava preservar a privacidade da família e evitar exposição excessiva na internet. >

"Ué, Duda não pode filmar um momento pessoal, mas eles podem", apontou uma seguidora. "Pra quem não curte um exposed, eles estão se mostrando demais", completou outro. "Eles dançando comemorando o término do namoro kkkkkk", ironizou mais uma seguidora, falando do fim do namoro de Benício e Duda.>