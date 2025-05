DESABAFOU

Angélica admite erro envolvendo Huck na criação do filho: 'Sofreu'

Apresentadora falou sobre dificuldades que passou na maternidade

Angélica revelou alguns erros que cometeu durante a criação dos três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17 e Eva, de 12. Em participação no podcast PodDelas, a apresentadora confessou que afastou o marido, Luciano Huck, da criação do primogênito, por achar que poderia dar conta sozinha. >

"Uma coisa na maternidade que eu errei um pouco no começo, mas ajustei a vela do barco no meio, que é sobre nós, mulheres muito fortes, pegar para a gente tudo, e deixar o cara [pai] de fora, a gente dá um jeito de eles não estarem [perto], eu achava que só eu daria conta", declarou Angélica, que falou que Huck "sofreu" para conseguir espaço nos cuidados de Joaquim.>

A apresentadora, no entanto, garantiu que não cometeu o mesmo erro após o nascimento dos outros dois filhos. "Depois, no Benício e na Eva, ele veio com tudo. Mas no primeiro ele teve que sofrer um pouco para estar [junto na criação]".>