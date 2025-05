TENSÃO

Áudio vazado revela briga entre Duda Guerra e Angélica no Réveillon: ‘Você vai descer sim, garota’

Suposto áudio revela tensão entre Duda Guerra e Angélica durante festa de Réveillon; Joaquim Huck também teria se afastado da influenciadora

Heider Sacramento

Publicado em 9 de maio de 2025 às 18:22

Duda Guerra e Angélica Crédito: Reprodução/Instagram

Um áudio atribuído a uma pessoa próxima ao casal vazou nas redes sociais nesta sexta-feira (9) e reacendeu a turbulenta relação entre a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, e os familiares de seu namorado, Benício Huck. Na gravação, a voz — ainda não identificada — relata um episódio ocorrido durante a virada de ano em Carneiros (PE), em que Angélica teria pressionado Duda a participar de uma foto coletiva com outros convidados. >

“Vem cá que vai ter uma foto de grupo”, teria dito a apresentadora, segundo o áudio. Duda teria recusado o pedido alegando não estar se sentindo bem. Ainda segundo o relato, Angélica insistiu: “Você vai descer sim, garota”, repetindo a frase mesmo após nova negativa da influenciadora. A situação teria culminado em uma discussão mais acalorada entre as duas.>

Áudio vazado nesta sexta-feira (9) reacendeu a turbulenta relação entre a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, e os familiares de seu namorado, Benício Huck pic.twitter.com/5po1fTEa3F — Jornal Correio (@correio24horas) May 9, 2025

A gravação também menciona o suposto incômodo de Joaquim Huck, irmão de Benício, com a presença da jovem. “O Joaquim, irmão do Benício, tem nojo da Duda Guerra, nojo. Ele nunca conseguiu ficar perto dessa garota em casa”, diz a fonte anônima. Segundo ela, Joaquim costuma se retirar sempre que Duda aparece: “Nunca tiveram jantar em família, todas as famílias, a dela e a dele, porque o Joaquim tem nojo”, afirma.>

A tensão no relacionamento entre Duda e os Huck não é novidade. Nas últimas semanas, a adolescente se envolveu em uma briga pública com a influenciadora Antonela Braga após a jovem tentar seguir a conta privada de Benício no Instagram. O episódio gerou repercussão nas redes sociais e mobilizou outras influenciadoras, além das mães das envolvidas.>

A polêmica repercutiu ainda mais após Duda deixar de seguir Benício, Angélica e Luciano Huck nas redes sociais, além de apagar todas as fotos com o namorado. O afastamento alimentou rumores de término do relacionamento entre os adolescentes.>

Em meio à crise, Angélica se pronunciou brevemente e classificou o momento como “doloroso”. A apresentadora também esclareceu que a curtida dada a uma publicação crítica à nora foi um erro de sua equipe de redes sociais.>