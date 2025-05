IRREGULAR

No ar em 'Dona de Mim', atriz da Globo não tem autorização para atuar; entenda

Situação tem gerado cobranças à emissora e à própria atriz

A atriz Aline Borges, que atualmente interpreta a vilã Tânia na novela Dona de Mim, está trabalhando de forma irregular. Segundo o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ), a artista não tem registro para atuar. Ela possui apenas um registro provisório concedido em 1998, segundo disse o presidente da entidade, Hugo Gross, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira. Isso impede com que ela possa atuar profissionalmente, conforme as regras da categoria.>