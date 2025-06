TRÊS ESTÃO EM ESTADO GRAVE

Integrantes de banda de forró ficam feridos após ônibus tombar no interior da Bahia

Acidente ocorreu no sudoeste da Bahia, neste sábado (28)

Três músicos e três funcionários da banda de forró Coração Cigano ficaram feridos após sofrerem um acidente no trecho da estrada entre a região de Ribeirão do Largo e Itambé, no sudoeste da Bahia. O ônibus da banda tombou após perder o freio e bater em um barranco. >