CLIMÃO

'Energia pesada': Samantha Schmütz denuncia colega de 'Vai que Cola'

Humorista tem causado climão nos bastidores do programa, segundo coluna

Elis Freire

Publicado em 27 de junho de 2025 às 18:01

Samantha Schmütz Crédito: Reprodução

Os bastidores de "Vai que Cola", programa de humor da TV Globo, estariam mais pesados que nunca. Isso porque nesta quarta-feira (25), Samantha Schmütz teria decidido ir ao Compliance da emissora denunciar a colega de elenco Cacau Protásio, gerando um climão nos bastidores. As informações são da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles — parceiro do CORREIO. >

Mas, qual teria sido o motivo? De acordo com a colunista Samantha tomou a decisão porque Cacau passou mal no estúdio, levando à suspensão das gravações, mesmo com a plateia já toda posicionada. A humorista e atriz, então, decidiu falar tudo de mal que pensava da colega para o setor de ética da Globo. >

Cacau Protásio e Samantha Schmütz 1 de 5

Porém, de acordo com as fontes da publicação, quem não está bem-vista na situação é a própria Samantha, já que não é a primeira vez que ela briga com colegas de profissão; nem Paulo Gustavo passou ileso, como Samantha já admitiu. A humorista já teria feito ainda comentários negativos e piadas de mau gosto sobre Cacau Protásio pelas costas.>