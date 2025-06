VÍDEO

Humorista baiano revela que sofre com três doenças autoimunes: 'Vontade de chorar'

Tiago Souza explicou os diagnósticos através das redes sociais

O baiano explicou que as doenças autoimunes são aquelas que o corpo ataca a si próprio, por conta de alguma predisposição genética ou até por uma questão adquirida durante a vida. No caso de Tiago, ele detalhou que uma das três "já estava predisposta e resolveu brotar", enquanto as outras ele acabou sendo acometido. >

O jovem disse ainda que, para ele, essas condições autoimunes são "o corpo pedindo socorro" e destacou a importância do cuidado com a alimentação, com a mente e com a saúde de modo geral. "O que o corpo é capaz de criar doença, é capaz de criar cura também!", afirmou, por fim, otimista. >