Gilberto Gil faz 83 anos: Veja 83 curiosidades sobre o mestre da MPB

Músico tem uma história de vida que diz muito sobre a própria história do Brasil

Gilberto Gil, grande mestre baiano da Música Popular Brasileira (MPB), completou 83 anos bem vívidos nesta quinta-feira (26). Em homenagem ao músico, cantor, escritor e instrumentista dono de uma história que diz muito sobre a história do nosso país, o CORREIO reuniu 83 curiosidades. >

1. Gil nasceu em Salvador, mas passou a infância em Ituaçu no interior da Bahia, uma cidade com de menos de 18 mil habitantes na Chapada Diamantina>

6. Na época de estudante de música, Gilberto Gil fazia parte do conjunto “Os Desafinados”, onde praticava o que aprendia na academia >

11. Eles se apresentaram pela primeira vez em público na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador em 1964>

12. Ao lado dos artistas, Gil foi um dos grandes nomes do Tropicalismo>

15. Ao apresentar a música "Questão de Ordem" no Festival Internacional da Canção, de 1968, Gil foi vaiado pelo público>

17. No camburão, os dois ouviam notícias sobre a viagem da Apollo 8, primeira missão tripulada a orbitar a Lua>

18. "London London" e "Back in Bahia" foram algumas das músicas compostas no exílio>

19. No início de 1972, Gilberto Gil voltou definitivamente ao Brasil.>

20. Logo após retornar ao país, Gil lançou “Expresso 2222”, com novas influências musicais, como o rock e o soul >

21. Em 1978 se apresentou no Festival de Montreux, na Suíça>

22. Em 1976, junto com Caetano, Gal e Betânia, formaram o conjunto “Doces Bárbaros”, que rendeu um álbum e várias turnês pelo país.>

25. Entre 2003 e 2008, ocupou o cargo de Ministro da Cultura, onde defendeu políticas de valorização da diversidade cultural e democratização do acesso à arte>

26. Gil é símbolo da diversidade musical com álbuns que trazem do samba ao reggae, passando pelo rock>

27. Gilberto Gil foi premiado com nove Grammys e recebeu honrarias em diversos países>

31. Gil trocou o acordeom pelo violão após conhecer João Gilberto, a Bossa Nova e as canções de Dorival Caymmi>

32. Gil tornou-se conhecido nacionalmente após aparecer no programa de televisão 'O Fino da Bossa', comandado por ninguém mais, ninguém menos que Elis Regina.>

33. A música de Gil “Ensaio Geral”, interpretada por Elis Regina, ficou em 5.º lugar no II Festival de Música Popular Brasileira (FMPB), realizado pela TV Record>

36. Gilberto Gil conheceu a esposa, Flora Gil, após dar uma carona para ela. Dentro do carro estava a atriz e também apresentadora Regina Casé.>

37. Gil é tão fã de Bob Marley e gostou tanto da canção "No Woman, No Cry", que anos depois lançou a versão brasileira da música chamada de "Não Chores Mais".>

42. No dia 8 de abril de 2022, Gilberto Gil foi escolhido para ocupar a cadeira 20 e integrar o rol de imortais da Academia Brasileira de Letras>

44. Ele foi casado com Belina, entre 1965 e 1967, com quem teve os filhos Nara Gil e Marília Gil. >

45. Entre 1967 e 1968, esteve casado com Nana Caymmi. >

46. Entre 1969 e 1980, Gilberto Gil viveu com Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, Pedro Gil e Maria Gil. >

47. Desde 1988, está casado com Flora Gil, mãe de Bela Gil, José Gil e Bem Gil.>

49. Gilberto Gil tem três álbuns com o seu nome>

50. Gil tem um álbum com o nome "Exílio", sobre o período de aproximadamente três anos, de 1969 a 1972, que o cantor viveu exilado em Londres>

52. Embora o Bahia seja seu time do coração, Gilberto Gil também aprecia outros clubes brasileiros>

56. As bisnetas de Gil são: Sol de Maria Gil e Aurora>

57. "Tempo Rei" foi anunciada como a última turnê do artista>

58. Gil se apresentou no Lollapalooza 2024>

59. Gil recebeu a "Ordem do Infante D. Henrique" em 2003 – honraria concedida pelo governo de Portugal>

62. Gil também é Doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) >

63. Gil tem uma cátedra da Universidade Federal da Bahia com o seu nome>

64. Gilberto Gil nasceu no mesmo ano que Gal Costa (1942)>

65. Gil revelou ter tido um romance com Gal>

66. Gil já foi detido com maconha em 1976, na cidade de Florianópolis/SC>

68. Vamos Fugir (give me your love) e Aquele Abraço - Gilberto Gil são as duas músicas mais tocadas de Gil dos últimos 10 anos>