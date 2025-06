MÚSICA BRASILEIRA

Gilberto Gil surpreende ao revelar romance com Gal Costa: 'Nos amávamos muito'

Em entrevista íntima, cantor fala pela primeira vez sobre o envolvimento e descobertas do amor livre com a voz de "Baby"

Um dos maiores nomes da música brasileira, Gilberto Gil emocionou o público ao revelar, pela primeira vez, detalhes do relacionamento amoroso que viveu com a cantora Gal Costa na década de 1970. O cantor falou abertamente sobre o tema durante entrevista ao jornalista Guilherme Amado, para o programa Papo Amado, lançado nesta quarta-feira (25) no YouTube. >

Durante a conversa, Gil também falou sobre outras relações importantes de sua vida, incluindo seu casamento com Flora Gil, com quem está junto desde 1988. “Vivemos uma vida de casal muito próximo. Temos uma vida bem harmoniosa. Amor é exercício, é ato permanente. O amor é mais difícil que a morte”, refletiu o artista.>

A entrevista completa está disponível no canal Amado Mundo, no YouTube, e faz parte do projeto de biografia que Guilherme Amado prepara sobre Gal Costa, em parceria com a editora Companhia das Letras.>