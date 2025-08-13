ATUALIZAÇÃO

Mulher de Faustão se manifesta sobre o estado de saúde do apresentador

Fausto está internado no Hospital Albert Einstein com um quadro de infecção bacteriana; último boletim foi divulgado na quinta (7)

Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 21:24

Faustão e Luciana Cardoso Crédito: Reprodução

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso se manifestou pela primeira vez após mais de dois meses de internação do apresentador no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Fausto Silva deu entrada em 21 de maio com uma infecção bacteriana com sepse e precisou realizar um transplante de fígado e um retransplante renal na última semana.

Através dos Stories do Instagram, a mulher de Fausto Silva tranquilizou os fãs de seu marido, que é um dos grandes nomes da televisão brasileiro. Luciana garantiu que o amado está bem e agradeceu pelas mensagens de apoio.

"Tudo indo bem. Obrigada Deus! Obrigada pelas mensagens de carinho", celebrou ela, na noite desta quarta-feira (13).

Faustão está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o último boletim, divulgado na última quinta-feira (7), ele deu entrada na unidade com infecção bacteriana aguda com sepse. Nos dias 6 e 7 de agosto, o comunicador, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal, que estava programado há um ano. Já é o quarto órgão que o famoso recebe em dois anos; em agosto de 2023 ele passou um transplante de coração e em fevereiro de 2024 pelo primeiro transplante de rim.

Na UTI, Faustão está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, passando por controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional, para tratar o quadro de sepse e estabilizar o seu estado de saúde, que é delicado. Não há previsão de alta.

O boletim médico mais recente de Fausto Silva pode ser lido na íntegra abaixo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.