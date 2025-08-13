Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher de Faustão se manifesta sobre o estado de saúde do apresentador

Fausto está internado no Hospital Albert Einstein com um quadro de infecção bacteriana; último boletim foi divulgado na quinta (7)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 21:24

Faustão e Luciana Cardoso Crédito: Reprodução

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso se manifestou pela primeira vez após mais de dois meses de internação do apresentador no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Fausto Silva deu entrada em 21 de maio com uma infecção bacteriana com sepse e precisou realizar um transplante de fígado e um retransplante renal na última semana. 

Através dos Stories do Instagram, a mulher de Fausto Silva tranquilizou os fãs de seu marido, que é um dos grandes nomes da televisão brasileiro. Luciana garantiu que o amado está bem e agradeceu pelas mensagens de apoio.

"Tudo indo bem. Obrigada Deus! Obrigada pelas mensagens de carinho", celebrou ela, na noite desta quarta-feira (13).

Esposa de Faustão se pronuncia

Esposa de Faustão se manifesta por Reprodução
Esposa de Faustão se manifesta por Reprodução
Faustão e Luciana Cardoso por Reprodução
Faustão com a esposa e os filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Faustão por Reprodução SBT
Faustão no comando do programa Faustão na Band por Faustão na Band/Reprodução
Faustão marcou domingos da TV brasileira por Reprodução | TV Globo
Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/TV Globo
Faustão Silva por Reprodução/TV Globo
Faustão por Reprodução
Faustão por Renato Pizzutto/Band
Faustão por Globo
Faustão por Reprodução
1 de 17
Esposa de Faustão se manifesta por Reprodução

Leia mais

Imagem - Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio do apresentador e quem são os herdeiros

Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio do apresentador e quem são os herdeiros

Imagem - Filho resgata fotos de Faustão e faz homenagem: 'Novo capítulo'

Filho resgata fotos de Faustão e faz homenagem: 'Novo capítulo'

Imagem - Ana Maria Braga manda recado emocionante a Faustão após novo transplante

Ana Maria Braga manda recado emocionante a Faustão após novo transplante

Faustão está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o último boletim, divulgado na última quinta-feira (7), ele deu entrada na unidade com infecção bacteriana aguda com sepse. Nos dias 6 e 7 de agosto, o comunicador, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal, que estava programado há um ano. Já é o quarto órgão que o famoso recebe em dois anos; em agosto de 2023 ele passou um transplante de coração e em fevereiro de 2024 pelo primeiro transplante de rim.

Na UTI, Faustão está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, passando por controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional, para tratar o quadro de sepse e estabilizar o seu estado de saúde, que é delicado. Não há previsão de alta.

O boletim médico mais recente de Fausto Silva pode ser lido na íntegra abaixo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático do Einstein Hospital Israelita; Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde do Einstein Hospital Israelita"

Leia mais

Imagem - Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Imagem - Estes 5 alimentos vão deixar a sua energia lá em cima; conheça

Estes 5 alimentos vão deixar a sua energia lá em cima; conheça

Imagem - 10 mitos e verdades sobre a sinvastatina

10 mitos e verdades sobre a sinvastatina

Mais recentes

Imagem - Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto

Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto
Imagem - Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'
Imagem - Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta