Ana Maria Braga manda recado emocionante a Faustão após novo transplante

Apresentadora desejou força e rápida recuperação ao amigo, que passou por cirurgias de fígado e rim na última semana

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:10

Ana Maria Braga e Faustão
Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga prestou uma homenagem comovente a Faustão, que segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar por um transplante de fígado e um retransplante renal nos dias 7 e 8 de agosto. No encerramento do “Mais Você” de segunda-feira (11), a apresentadora enviou uma mensagem de carinho ao colega.

“Quero mandar um beijo para o meu amigo Faustão, que está se recuperando de um duplo transplante. Fausto, nós te amamos e estamos aqui torcendo pela sua melhora. Tenho certeza de que você já saiu dessa. Seja forte”, declarou Ana Maria, em tom emocionado.

Mais cedo, João Silva, filho do comunicador, tranquilizou o público ao publicar nas redes sociais que “Faustão está muito bem, obrigado”. O recado também serviu como resposta a boatos sobre uma suposta piora no quadro de saúde do apresentador.

Internado desde 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse, Faustão, de 75 anos, está em acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, realizando controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional. Ainda não há previsão de alta. O apresentador já havia passado por um transplante de coração, em 2023, e por um transplante de rim, em 2024.

