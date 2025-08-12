BOAS ENERGIAS

Ana Maria Braga manda recado emocionante a Faustão após novo transplante

Apresentadora desejou força e rápida recuperação ao amigo, que passou por cirurgias de fígado e rim na última semana

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:10

Ana Maria Braga e Faustão Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga prestou uma homenagem comovente a Faustão, que segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar por um transplante de fígado e um retransplante renal nos dias 7 e 8 de agosto. No encerramento do “Mais Você” de segunda-feira (11), a apresentadora enviou uma mensagem de carinho ao colega.

“Quero mandar um beijo para o meu amigo Faustão, que está se recuperando de um duplo transplante. Fausto, nós te amamos e estamos aqui torcendo pela sua melhora. Tenho certeza de que você já saiu dessa. Seja forte”, declarou Ana Maria, em tom emocionado.

Mais cedo, João Silva, filho do comunicador, tranquilizou o público ao publicar nas redes sociais que “Faustão está muito bem, obrigado”. O recado também serviu como resposta a boatos sobre uma suposta piora no quadro de saúde do apresentador.