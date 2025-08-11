Acesse sua conta
5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

Professora explica que o equilíbrio entre corpo e mente é fundamental para os estudantes

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:37

Para ter uma boa nota no Enem é necessário um conjunto de hábitos saudáveis (Imagem: Halfpoint | Shutterstock)
Para ter uma boa nota no Enem é necessário um conjunto de hábitos saudáveis Crédito: Imagem: Halfpoint | Shutterstock

Você já se perguntou por que alguns estudantes conseguem resultados excelentes no Enem, enquanto outros, mesmo dedicando horas de estudo, não atingem suas metas? A resposta pode estar além dos livros. Segundo a professora Cristiane Imperador, coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio Espírito Santo, a preparação de sucesso para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai muito além da maratona de estudos: envolve equilíbrio entre mente, corpo e emoções.

Segundo a especialista, os estudantes devem estudar com estratégia, organizando o tempo e respeitando os próprios limites. Abaixo, confira 5 dicas da professora para uma jornada de sucesso na preparação para o Enem!

1. Evite os erros mais frequentes

Um dos maiores vilões da preparação é o chamado “vício da zona de conforto”: estudar apenas os assuntos que já domina. É como treinar somente os músculos que já estão fortes, ignorando aqueles que realmente precisam de desenvolvimento.

Muitos jovens focam apenas no conteúdo, ignorando que o Enem é também um teste de resistência psicológica. Aprender a identificar e neutralizar as pegadinhas das questões pode aumentar muito a pontuação. Outro erro, talvez o mais sutil, é estudar sem estratégia emocional. Estudantes que não desenvolvem técnicas de controle da ansiedade frequentemente “apagam” no dia da prova, perdendo meses de preparação em algumas horas de nervosismo.

2. Monte um cronograma estratégico

A dica da professora Cristiane Imperador é seguir a regra 70 –30: 70% do tempo para as matérias mais difíceis e 30% para revisar o que já sabe. Essa proporção, aparentemente simples, respeita como o cérebro realmente aprende e processa informações . A estratégia de revisões intercaladas substitui as antigas maratonas por disciplina. Simulados também são importantes, pois criam a familiaridade necessária com o formato da prova, transformando o dia do Enem em mais um treino.

3. Cuide da saúde

Sono de qualidade, alimentação equilibrada e atividades físicas são aliados poderosos na preparação para o Enem. Neurociência e pedagogia se unem para comprovar algo que os melhores estudantes já descobriram: o cérebro que descansa é o cérebro que aprende melhor. Sono de 7 a 8 horas não é luxo, é necessidade fisiológica para a consolidação da memória. Durante o sono, o cérebro organiza e fixa as informações aprendidas ao longo do dia.

Exercícios físicos três vezes por semana aumentam a oxigenação cerebral e a capacidade de foco, além de liberar endorfinas que combatem naturalmente o estresse. A alimentação equilibrada alimenta a capacidade cognitiva. Estudantes que seguem essas orientações apresentam maior clareza mental e resistência durante longas sessões de estudo.

O apoio dos pais é fundamental para a confiança dos estudantes no processo de preparação para o Enem (Imagem: pics five | Shutterstock)
O apoio dos pais é fundamental para a confiança dos estudantes no processo de preparação para o Enem Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

4. Apoio emocional faz diferença

Jovens com redes de apoio estruturadas apresentam menos sintomas de estresse e ansiedade. O segredo está no equilíbrio: apoio sem pressão e compreensão sem superproteção. Famílias que celebram pequenas conquistas diárias, como completar um simulado ou dominar um conceito difícil, criam um ambiente de motivação sustentável. Aquelas que focam apenas no resultado, frequentemente geram o efeito oposto, aumentando a pressão e diminuindo a autoconfiança do estudante.

5. Estude para o Enem com estratégia

Quem entende que o Enem é uma maratona — e não uma corrida de velocidade — sai na frente. O segredo está em estudar com inteligência, respeitar os próprios limites e manter o bem-estar. “A preparação não deve ser um fardo. Ela pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal”, conclui a professora.

Dedicação e equilíbrio são fundamentais

A jornada para a aprovação inicia-se com o reconhecimento do próprio potencial, seguido pela aplicação de estratégia, dedicação e equilíbrio. A transformação não ocorre instantaneamente, mas cada pequeno ajuste na rotina de estudos pode representar o diferencial entre sonhar com a aprovação e conquistá-la efetivamente.

