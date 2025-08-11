VEJA FOTOS

Conheça a mansão que vai receber a gravação do projeto 'Clareou' de Ivete Sangalo

Gravação acontece em Santa Teresa com vista para o Pão de Açúcar; turnê começa em outubro

Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:52

Gravação de Ivete acontece em Santa Teresa com vista para o Pão de Açúcar Crédito: Reprodução

O aguardado projeto “Clareou”, da cantora Ivete Sangalo, terá sua gravação oficial nesta terça-feira (12) na Mansão Alvite, no alto de Santa Teresa, Rio de Janeiro, local privilegiado com vista direta para o Pão de Açúcar. A iniciativa reúne um EP e uma série de shows em homenagem ao samba e à obra da grande inspiração de Ivete: Clara Nunes.

Em entrevista ao Pida, Ivete revelou a importância do projeto para sua trajetória artística: “É um projeto que tem muito potencial de ser um documento, um registro, pra mim, independente de ser uma coisa lançada pro público. É uma realização muito especial. Tô muito honrada. Gravo agora, no Rio, em agosto. Tô fechando o repertório, tem muita música… música inédita, regravações de música que são da vida da gente. Vou fazer do meu coração”, contou.

Mansão do projeto "Clareou" de Ivete Sangalo 1 de 15

A turnê de “Clareou” está marcada para começar no dia 25 de outubro, em São Paulo, com datas já confirmadas em Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e Porto Alegre (13 de dezembro). Os shows terão palcos em formato 360°, proporcionando uma experiência imersiva para o público.