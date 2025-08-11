Fe Paes Leme não comparece ao casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso: ‘Desmadrinhada’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:13
A ausência da atriz Fernanda Paes Leme na cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, realizada no último sábado (9), virou assunto nas redes sociais e gerou muitos memes entre os internautas. Enquanto o casal trocava votos em uma festa luxuosa, Fernanda estava em outra celebração, na Gamboa, ao lado do aniversariante Pedro Henrique França.
Nas redes, usuários rapidamente apontaram o afastamento da atriz do casal e recordaram que essa não foi a primeira vez que Fernanda ficou de fora dos momentos importantes da dupla. “Ela também foi excluída do primeiro casamento, em 2010!”, comentou um internauta, dando início a uma série de piadas e comparações.
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
Fernanda já havia comentado sobre o distanciamento com Bruno e Giovanna em seu videocast Grande Surto: “A gente claramente se afastou, e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também”, explicou.
No podcast “Quem pode, pod?”, que apresentava ao lado de Giovanna, Fé revelou que também não foi convidada para o primeiro casamento e desabafou sobre a sensação de ter sido “desmadrinhada” por Bruno. A atriz era muito próxima do ator antes da chegada de Giovanna em sua vida.