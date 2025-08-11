NOVELA DAS 9

Apagão e maionese envenenada marcam capítulo de ‘Vale Tudo’ desta segunda (11)

Odete Roitman trama contra Raquel, que lidera mutirão para evitar crise na “Paladar”

Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:00

Celina tenta impedir que pessoas comam maionese envenenada Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda-feira (11) de “Vale Tudo”, novela das nove da Globo, a trama se complica com uma sabotagem que pode comprometer a empresa Paladar. Walter (Leandro Lima) consegue contaminar a maionese produzida pela empresa, ameaçando seriamente os negócios de Raquel (Taís Araújo).

Em um momento de descuido, Odete Roitman (Debora Bloch) revela seu plano a Celina (Malu Galli), sem saber que a interlocutora é sócia da Paladar. Celina corre para avisar Raquel, que rapidamente organiza um mutirão pelos bairros do Rio de Janeiro para evitar que os clientes consumam a comida contaminada.

Durante o capítulo, Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André, enquanto a cidade enfrenta um apagão que aumenta a tensão da história. A situação piora quando Lucimar ingere a maionese contaminada e passa mal, confirmando o perigo do envenenamento.