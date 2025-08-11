Acesse sua conta
Apagão e maionese envenenada marcam capítulo de ‘Vale Tudo’ desta segunda (11)

Odete Roitman trama contra Raquel, que lidera mutirão para evitar crise na “Paladar”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:00

Celina tenta impedir que pessoas comam maionese envenenada
Celina tenta impedir que pessoas comam maionese envenenada Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda-feira (11) de “Vale Tudo”, novela das nove da Globo, a trama se complica com uma sabotagem que pode comprometer a empresa Paladar. Walter (Leandro Lima) consegue contaminar a maionese produzida pela empresa, ameaçando seriamente os negócios de Raquel (Taís Araújo).

Em um momento de descuido, Odete Roitman (Debora Bloch) revela seu plano a Celina (Malu Galli), sem saber que a interlocutora é sócia da Paladar. Celina corre para avisar Raquel, que rapidamente organiza um mutirão pelos bairros do Rio de Janeiro para evitar que os clientes consumam a comida contaminada.

Celina em "Vale Tudo"

1 de 3
Celina tenta impedir que pessoas comam maionese envenenada por Reprodução/TV Globo

Durante o capítulo, Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André, enquanto a cidade enfrenta um apagão que aumenta a tensão da história. A situação piora quando Lucimar ingere a maionese contaminada e passa mal, confirmando o perigo do envenenamento.

Raquel fica sabendo, através de Celina, que Odete é a responsável pela sabotagem e lidera a equipe na coleta do produto contaminado, tentando minimizar os danos. Paralelamente, Gilda enfrenta Walter em um confronto direto sobre sua presença suspeita na Paladar durante a noite.

