PRÊMIO MILIONÁRIO

Mulher ganha R$ 1 milhão no 'Domingão' e revela que usará parte do prêmio para exumar o corpo do pai

Maria Gorete, moradora da Zona Leste de SP, contou que usará parte do prêmio para exumar o corpo do pai

Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:54

Mulher ganhou R$ 1 milhão no "Domingão com Huck" Crédito: Reprodução/TV Globo

O “Domingão com Huck” deste domingo (10) entregou um dos prêmios mais emocionantes do ano. Luciano Huck visitou a casa de Maria Gorete, moradora da Zona Leste de São Paulo e agente administrativa em uma penitenciária, para anunciar que ela havia sido sorteada no “Familhão” e faturado R$ 1 milhão.

Ao ser questionada sobre seus planos, Gorete respondeu: “Quero reformar a minha casa, viajar dentro do Brasil que eu não conheço quase nada. Nunca andei de avião, tenho medo. A minha mãe, quando era viva, fez viagem de avião e falava: ‘Se eu pudesse, ia daqui até a Sé de avião’”. Sobre sua vida financeira, revelou: “Não consegui fazer poupança não. Tenho uma dívida, como todo brasileiro, mas a gente vai se equilibrando aqui, ali”.

No momento da entrega simbólica da barra de ouro, Maria Gorete surpreendeu o apresentador ao compartilhar uma história pessoal. “Ontem o meu pai ia fazer aniversário. Uma semana atrás, estive no cemitério para ver o preço da exumação do corpo dele. Falei: ‘Deus vai me ajudar a conseguir esse dinheiro para fazer a exumação do corpo do meu pai’. Isso é um milagre, viu gente”, disse, emocionada.