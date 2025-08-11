‘Vale Tudo’: Fátima é expulsa da mansão e leva tapa de Odete em queda humilhante da vilã

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:04
Maria de Fátima (Bella Campos) vai protagonizar uma das cenas mais humilhantes de "Vale Tudo". Após ser flagrada por Afonso (Humberto Carrão) na cama com César (Cauã Reymond), a golpista será expulsa da mansão dos Roitman sem direito de levar as roupas de grife nem as joias acumuladas durante o casamento. A sequência está prevista para ir ao ar no próximo dia 21 de agosto.
Determinada a cortar qualquer vínculo com a nora, Celina (Malu Galli) deixará claro que Fátima só poderá sair com os poucos pertences que possuía antes do matrimônio. Para reforçar a ordem, Eugênio (Luis Salem) será encarregado de tomar a caixa de joias. “Com a sua licença”, dirá ele, ao entrar no quarto e retirar o objeto das mãos da vilã, deixando-a furiosa.
Vale Tudo: Fátima
Afonso, por sua vez, encerrará o relacionamento sem abrir espaço para explicações. Segundo a trama, ele ouvirá Fátima admitir que se casou por interesse, mas mesmo assim não lhe dará um centavo, rejeitando até o pedido de “compensação” pelo tempo juntos.
O momento mais tenso ocorrerá quando Fátima descer as escadas com apenas duas sacolas de roupas e se deparar com Odete (Debora Bloch). Acusando a rival de traição e ingratidão, Odete perderá a paciência no auge da discussão e lhe dará um tapa no rosto, expulsando-a com a frase: “Vai embora daqui, sua pobre!”.