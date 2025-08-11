SAIBA O QUE VAI ACONTECER

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta

Cenas secretas serão gravadas nesta semana e envolverão trama de Leonardo

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:03

Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

Uma reviravolta vai marcar os próximos capítulos de "Vale Tudo", e terá até uma personagem nova para dar mais emoção à novela das 21h da Globo. Sumara será decisiva para escancarar que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. Ela surgirá com Ana Clara (Samantha Jones) no sítio onde o filho de Odete (Debora Bloch) é mantido escondido. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

As cenas que apresentarão Sumara serão gravadas nesta semana, na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as programações, Debora gravará, na terça-feira (12), sequências em que a personagem irá até o local dirigindo o próprio carro. Samantha e Magon também estarão presentes. No dia seguinte, os três voltarão a gravar na locação.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman 1 de 7

Já o momento que envolve Sumara virá na sexta-feira (15). Para o mesmo dia, está prevista uma sequência em que Ana Clara comenta sobre seu encontro com Heleninha (Paolla Oliveira). As duas se aproximarão no Alcoólicos Anônimos, e Ana Clara passará a questionar até que ponto é correto esconder a verdade.