Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta

Cenas secretas serão gravadas nesta semana e envolverão trama de Leonardo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:03

Leonardo (Guilherme Magon) em
Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

Uma reviravolta vai marcar os próximos capítulos de "Vale Tudo", e terá até uma personagem nova para dar mais emoção à novela das 21h da Globo. Sumara será decisiva para escancarar que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. Ela surgirá com Ana Clara (Samantha Jones) no sítio onde o filho de Odete (Debora Bloch) é mantido escondido. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

As cenas que apresentarão Sumara serão gravadas nesta semana, na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as programações, Debora gravará, na terça-feira (12), sequências em que a personagem irá até o local dirigindo o próprio carro. Samantha e Magon também estarão presentes. No dia seguinte, os três voltarão a gravar na locação.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
1 de 7
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução

Já o momento que envolve Sumara virá na sexta-feira (15). Para o mesmo dia, está prevista uma sequência em que Ana Clara comenta sobre seu encontro com Heleninha (Paolla Oliveira). As duas se aproximarão no Alcoólicos Anônimos, e Ana Clara passará a questionar até que ponto é correto esconder a verdade.

Já no sábado (16), o plano é gravar as cenas em que Maria de Fátima (Bella Campos) segue Odete, descobrindo que Leonardo não morreu no acidente de carro e que a vilã mentiu.

Leia mais

Imagem - Lucas Guimarães diz que perdeu 10 kg ao 'sofrer de amor', e Carlinhos Maia desmente: 'Emagreceu tomando Mounjaro'

Lucas Guimarães diz que perdeu 10 kg ao 'sofrer de amor', e Carlinhos Maia desmente: 'Emagreceu tomando Mounjaro'

Imagem - Deborah Secco desabafa sobre medo de envelhecer e revela: 'Não é só sobre rugas'

Deborah Secco desabafa sobre medo de envelhecer e revela: 'Não é só sobre rugas'

Imagem - 'Segredo' de Rodrigo Faro é revelado e apresentador baixa as calças na Dança dos Famosos

'Segredo' de Rodrigo Faro é revelado e apresentador baixa as calças na Dança dos Famosos

LEIA TAMBÉM

Veja como utilizar a estampa poá com estilo

Confira 6 dicas para cuidar das varizes e evitar trombose

Entenda como o excesso de açúcar e cafeína pode afetar os estudantes

Mais recentes

Imagem - Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores
Imagem - Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'
Imagem - Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil