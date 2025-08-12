NOVELA DAS 9

Quem é Ana Clara, a pedra no sapato de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Neta da ex-empregada da família Roitman desafia a vilã e guarda segredo bombástico

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:14

Ana Clara desafia Odete Roitman ao proteger segredo do filho vivo em “Vale Tudo” Crédito: Reprodução/TV Globo

Odete Roitman (Débora Bloch) enfrenta um grande desafio para esconder uma verdade que pode destruir sua reputação em “Vale Tudo”. Embora a vilã tenha feito as pessoas acreditarem que seu filho Leonardo morreu, a realidade é outra: ele está vivo, com sequelas de um acidente e em cadeira de rodas.

A empresária inicialmente contava com Nise (Teca Pereira), ex-cuidadora de Leonardo, para manter o segredo. Após a morte de Nise, porém, quem agora guarda a informação é Ana Clara (Samantha Jones), neta da antiga funcionária, que assumiu a responsabilidade pelo cuidado do herdeiro.

No capítulo exibido no último sábado (9), Ana Clara já deixou claro que quer um “salário” dobrado para continuar cuidando de Leonardo, o que gerou o primeiro embate com Odete.

A tensão entre as personagens deve aumentar nos próximos episódios, quando Ana Clara se aproximará de Heleninha (Paolla Oliveira), irmã de Leonardo, durante uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, grupo do qual a personagem começará a participar.

Reviravolta em Vale Tudo 1 de 16

Leonardo é interpretado por Guilherme Magon, ator que estreia nas novelas com esta trama inédita do remake escrito por Manuela Dias. Diferente da versão original de 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o personagem não havia sobrevivido, na época, a morte de Leonardo foi atribuída a um acidente causado por Heleninha, que dirigia embriagada.

No novo roteiro, ele sobreviveu, mas está escondido e com sequelas graves, motivo pelo qual é cuidado por Nise e, depois, por Ana Clara.

As cenas de Magon têm sido bastante elogiadas pelo público, que destaca sua atuação expressiva mesmo sem muitas falas. “Esse ator é tão gigantesco, que atuação! O ator do ano, que talento”, comentou um internauta sobre uma sequência em que Odete rejeita o filho. “O Guilherme estreou com maestria e nem precisou falar, que atuação absurda”, afirmou outro.

Com mais de 15 anos de experiência no teatro e no audiovisual, Guilherme Magon já trabalhou com nomes consagrados como Antonio Fagundes e Cláudia Raia, tendo participado de musicais e produções para streaming, além de filmes.

Na versão original de “Vale Tudo”, o segredo de Odete era mantido por Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada da família e única pessoa que sabia a verdade sobre o acidente que quase matou Leonardo.