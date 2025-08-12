ÚLTIMA TEMPORADA

Final revelado? Confira a teoria que pode mudar desfecho em ‘Stranger Things’

Final da série chega em três partes entre novembro e dezembro

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:55

Teoria do final de Stranger Things agita fãs antes da última temporada Crédito: Divulgação/Netflix

Uma teoria envolvendo o final de Stranger Things tem movimentado a comunidade de fãs nas redes sociais. Internautas especulam que o desfecho da série mostrará os personagens guardando o jogo de tabuleiro que começaram a jogar no primeiro episódio, mas nunca terminaram, indicando que toda a história seria fruto da imaginação criada durante essa partida inacabada.

A ideia de que tudo possa ter acontecido dentro da cabeça deles está ganhando força entre os fãs, que revisitam elementos clássicos da narrativa para questionar o que é real na trama.

Enquanto a Netflix não confirma detalhes oficiais, a expectativa só aumenta, especialmente com a chegada da quinta e última temporada, prevista para novembro.

Última temporada

Criada pelos Irmãos Duffer e lançada em 2016, Stranger Things se consolidou como um fenômeno global, misturando aventura, ficção científica e terror com inspiração nos anos 1980. A trama acompanha um grupo de amigos em Hawkins, EUA, enfrentando mistérios ligados ao Mundo Invertido.

Stranger Things 1 de 12

A quinta e última temporada será dividida em três partes e lançada entre novembro e dezembro de 2025, totalizando oito episódios. O volume 1, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro; o volume 2, com três episódios, chega em 25 de dezembro; e o volume 3, com o episódio final, será exibido em 31 de dezembro. O encerramento terá cerca de 2h30 de duração, prometendo um desfecho grandioso.

O que esperar da 5ª temporada?

Segundo os criadores, a última temporada trará a resolução dos mistérios do Mundo Invertido e trará mais tensão com a presença de militares em Hawkins e a caçada a Eleven. Will Byers ganha destaque por sua ligação psíquica com o vilão Vecna.

O ator Noah Schnapp, intérprete de Will, alertou que “os fãs ficarão devastados” com o final da série. A participação especial da atriz Linda Hamilton, conhecida por O Exterminador do Futuro, também é um dos mistérios ainda guardados a sete chaves.

Confira os títulos dos episódios da temporada final:

Missão Resgate

O Desaparecimento de...

A Armadilha

Feiticeiro

Tratamento de Choque

A Fuga de Camazotz

A Ponte

O Mundo “Direito”