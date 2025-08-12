Final revelado? Confira a teoria que pode mudar desfecho em ‘Stranger Things’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:55
Uma teoria envolvendo o final de Stranger Things tem movimentado a comunidade de fãs nas redes sociais. Internautas especulam que o desfecho da série mostrará os personagens guardando o jogo de tabuleiro que começaram a jogar no primeiro episódio, mas nunca terminaram, indicando que toda a história seria fruto da imaginação criada durante essa partida inacabada.
A ideia de que tudo possa ter acontecido dentro da cabeça deles está ganhando força entre os fãs, que revisitam elementos clássicos da narrativa para questionar o que é real na trama.
Enquanto a Netflix não confirma detalhes oficiais, a expectativa só aumenta, especialmente com a chegada da quinta e última temporada, prevista para novembro.
Criada pelos Irmãos Duffer e lançada em 2016, Stranger Things se consolidou como um fenômeno global, misturando aventura, ficção científica e terror com inspiração nos anos 1980. A trama acompanha um grupo de amigos em Hawkins, EUA, enfrentando mistérios ligados ao Mundo Invertido.
Stranger Things
A quinta e última temporada será dividida em três partes e lançada entre novembro e dezembro de 2025, totalizando oito episódios. O volume 1, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro; o volume 2, com três episódios, chega em 25 de dezembro; e o volume 3, com o episódio final, será exibido em 31 de dezembro. O encerramento terá cerca de 2h30 de duração, prometendo um desfecho grandioso.
Segundo os criadores, a última temporada trará a resolução dos mistérios do Mundo Invertido e trará mais tensão com a presença de militares em Hawkins e a caçada a Eleven. Will Byers ganha destaque por sua ligação psíquica com o vilão Vecna.
O ator Noah Schnapp, intérprete de Will, alertou que “os fãs ficarão devastados” com o final da série. A participação especial da atriz Linda Hamilton, conhecida por O Exterminador do Futuro, também é um dos mistérios ainda guardados a sete chaves.
Confira os títulos dos episódios da temporada final:
Missão Resgate
O Desaparecimento de...
A Armadilha
Feiticeiro
Tratamento de Choque
A Fuga de Camazotz
A Ponte
O Mundo “Direito”
Após o fim da quinta temporada, a Netflix não planeja continuar a série a curto prazo, mas já investe em derivados, como a peça teatral The First Shadow e a animação Stranger Things: Tales from 85, ambientada em Hawkins.