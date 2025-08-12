Acesse sua conta
Yudi Tamashiro anuncia mudança para o Japão com a família: 'Começar do zero'

Apresentador e a esposa, Mila Braga, querem evangelizar no país asiático

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:12

Yudi vai morar no Japão com a família para missão religiosa
Yudi vai morar no Japão com a família para missão religiosa

Yudi Tamashiro revelou que vai deixar o Brasil para morar no Japão com a esposa, a cantora Mila Braga, e o filho, Davi Yudi. A decisão, segundo ele, foi motivada pela fé e pelo desejo de levar a palavra de Deus a outros lugares. “Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro. Estamos tirando o visto agora, e o nosso plano é ir a partir de novembro, se der tudo certo”, declarou no The Noite com Danilo Gentili, que vai ao ar na madrugada desta segunda (11) para terça-feira (12).

Convertido ao evangelismo desde 2019, Yudi contou que a transformação pessoal o levou a mudar completamente a forma como enxerga a vida. “Tudo mudou! A visão que eu tinha da minha vida mudou. Eu usava as festas e bebidas para suprir um vazio que existia em mim. Achava que isso era ser feliz”, disse ele, relembrando o passado.

