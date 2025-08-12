'DOMINGÃO'

Após críticas na 'Dança dos Famosos', Cátia Fonseca desabafa e revela apoio nos bastidores

Apresentadora comentou repercussão de sua estreia no quadro e elogiou colegas e professores

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:27

Cátia Fonseca reage às críticas após estreia na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/Instagram

Cátia Fonseca se pronunciou após receber críticas nas redes sociais por sua estreia na "Dança dos Famosos", exibida no último domingo (10) no "Domingão com Huck". Integrante do Grupo C, ao lado de Allan Souza Lima, Manu Bahtidão e Richarlyson, a apresentadora fez uma transmissão ao vivo no Instagram para falar sobre a experiência e o clima nos bastidores.

“A gente sai dos ensaios arrastando as pernas de tanta canseira, mas tão feliz. Primeiro pelas amizades. Manu é uma querida, nossos professores também, Richarlyson é um rapaz do bem, assim como o Allan”, afirmou Cátia, destacando a união entre os participantes.

A comunicadora contou ainda que pediu ajuda aos colegas por ser iniciante na dança. “Eu falei para o Allan e para o Richarlyson: ‘Preciso da ajuda de vocês, sou novata nisso, estou começando do zero’. Eles têm uma paciência de Jó, me ensinando, assim como os professores”, relatou. Em tom descontraído, ela revelou um momento da apresentação: “Teve uma hora que quem me puxou foi o Luca, um dos meus professores, porque eu estava indo para o lado errado. É muito fofo, muito legal”.