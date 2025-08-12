Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após críticas na 'Dança dos Famosos', Cátia Fonseca desabafa e revela apoio nos bastidores

Apresentadora comentou repercussão de sua estreia no quadro e elogiou colegas e professores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:27

Cátia Fonseca reage às críticas após estreia na Dança dos Famosos
Cátia Fonseca reage às críticas após estreia na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/Instagram

Cátia Fonseca se pronunciou após receber críticas nas redes sociais por sua estreia na "Dança dos Famosos", exibida no último domingo (10) no "Domingão com Huck". Integrante do Grupo C, ao lado de Allan Souza Lima, Manu Bahtidão e Richarlyson, a apresentadora fez uma transmissão ao vivo no Instagram para falar sobre a experiência e o clima nos bastidores.

“A gente sai dos ensaios arrastando as pernas de tanta canseira, mas tão feliz. Primeiro pelas amizades. Manu é uma querida, nossos professores também, Richarlyson é um rapaz do bem, assim como o Allan”, afirmou Cátia, destacando a união entre os participantes.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025"

Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario
Rodrigo Faro por Globo/Léo Rosario
Álvaro por Globo/Léo Rosario
Gracyanne Barbosa por Globo/Léo Rosario
Nicole Bahls por Globo/Léo Rosario
Fernanda Paes Leme por Globo/Léo Rosario
Wanessa Camargo por Globo/Léo Rosario
David Junior por Globo/Léo Rosario
Duda Santos por Globo/Léo Rosario
Richarlyson por Globo/Léo Rosario
Manu Bahtidão por Globo/Léo Rosario
Allan Souza Lima por Globo/Léo Rosario
Silvero Pereira por Globo/Léo Rosario
Tereza Seiblitz por Globo/Léo Rosario
Luan Pereira por Globo/Léo Rosario
Lucas Leto por Divulgação
1 de 16
Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario

A comunicadora contou ainda que pediu ajuda aos colegas por ser iniciante na dança. “Eu falei para o Allan e para o Richarlyson: ‘Preciso da ajuda de vocês, sou novata nisso, estou começando do zero’. Eles têm uma paciência de Jó, me ensinando, assim como os professores”, relatou. Em tom descontraído, ela revelou um momento da apresentação: “Teve uma hora que quem me puxou foi o Luca, um dos meus professores, porque eu estava indo para o lado errado. É muito fofo, muito legal”.

Leia mais

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto

4 hábitos que os homens devem adotar para viver melhor

Cátia também fez questão de elogiar Luciano Huck. “Ele é fofo demais. Não é só um grande apresentador, é muito gentil. Enquanto a gente dança, ele fica atento a cada um, e quando termina, ele dá sempre um sorrisinho, tipo ‘vai, segue’. É muito legal”, disse. Sobre a disputa, reconheceu o desempenho dos concorrentes: “O grupo que ficou em primeiro foi fantástico. Silvero Pereira é um caso à parte, maravilhoso. Temos que ter essa precisão de olhar e reconhecer quando alguém vai muito bem, o que não quer dizer que a gente não vai progredir”.

Leia mais

Imagem - Glória Perez detona remake de ‘Vale Tudo’: ‘Não gosto e não acredito’

Glória Perez detona remake de ‘Vale Tudo’: ‘Não gosto e não acredito’

Imagem - Conheça a mansão que vai receber a gravação do projeto 'Clareou' de Ivete Sangalo

Conheça a mansão que vai receber a gravação do projeto 'Clareou' de Ivete Sangalo

Imagem - Fe Paes Leme não comparece ao casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso: ‘Desmadrinhada’

Fe Paes Leme não comparece ao casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso: ‘Desmadrinhada’

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil