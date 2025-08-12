Após críticas na 'Dança dos Famosos', Cátia Fonseca desabafa e revela apoio nos bastidores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:27
Cátia Fonseca se pronunciou após receber críticas nas redes sociais por sua estreia na "Dança dos Famosos", exibida no último domingo (10) no "Domingão com Huck". Integrante do Grupo C, ao lado de Allan Souza Lima, Manu Bahtidão e Richarlyson, a apresentadora fez uma transmissão ao vivo no Instagram para falar sobre a experiência e o clima nos bastidores.
“A gente sai dos ensaios arrastando as pernas de tanta canseira, mas tão feliz. Primeiro pelas amizades. Manu é uma querida, nossos professores também, Richarlyson é um rapaz do bem, assim como o Allan”, afirmou Cátia, destacando a união entre os participantes.
Elenco da "Dança dos Famosos 2025"
A comunicadora contou ainda que pediu ajuda aos colegas por ser iniciante na dança. “Eu falei para o Allan e para o Richarlyson: ‘Preciso da ajuda de vocês, sou novata nisso, estou começando do zero’. Eles têm uma paciência de Jó, me ensinando, assim como os professores”, relatou. Em tom descontraído, ela revelou um momento da apresentação: “Teve uma hora que quem me puxou foi o Luca, um dos meus professores, porque eu estava indo para o lado errado. É muito fofo, muito legal”.
Cátia também fez questão de elogiar Luciano Huck. “Ele é fofo demais. Não é só um grande apresentador, é muito gentil. Enquanto a gente dança, ele fica atento a cada um, e quando termina, ele dá sempre um sorrisinho, tipo ‘vai, segue’. É muito legal”, disse. Sobre a disputa, reconheceu o desempenho dos concorrentes: “O grupo que ficou em primeiro foi fantástico. Silvero Pereira é um caso à parte, maravilhoso. Temos que ter essa precisão de olhar e reconhecer quando alguém vai muito bem, o que não quer dizer que a gente não vai progredir”.