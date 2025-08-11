Acesse sua conta
Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Especialista explica como a alimentação e a falta de descanso podem comprometer a evolução na academia

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:34

Para ter melhores resultados na musculação é necessário combinar diversos hábitos saudáveis (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Malhar todos os dias e não ver resultados nos músculos é uma frustração comum, até mesmo entre pessoas que mantêm uma rotina diária de exercícios. A explicação pode estar escondida em erros que, muitas vezes, passam despercebidos.

Fatores como estresse crônico, sono precário, treino exagerado sem descanso e alimentação inadequada são os verdadeiros sabotadores do progresso, e não a falta de esforço. Segundo o profissional de educação física e supervisor técnico da Academia Corpo e Saúde, Breno Daniel, na maioria das vezes, o problema não está na falta de esforço, mas em alguns erros que acabam atrapalhando toda a evolução.

Abaixo, o especialista lista 5 erros silenciosos que atrapalham a musculação. Confira! 

1. Treinar todo dia sem descanso

De acordo com Breno Daniel, o treino é importante, mas o descanso é essencial. “É durante o período de recuperação que o corpo regenera o tecido muscular e se fortalece. Treinar todos os dias, sem intervalo adequado, pode levar ao overtraining , reduzir a performance e até gerar lesões”, alerta o profissional. Por mais que pareça contraditório, descansar também faz parte do processo de crescimento.

2. Não variar os treinos de musculação

Fazer sempre o mesmo treino ou repetir a mesma rotina por semanas é um erro comum. O corpo se adapta, e isso reduz os resultados. “Mudar cargas , séries, métodos ou exercícios é fundamental para continuar evoluindo. Treinar bem é treinar com estratégia e variação”, explica Breno Daniel.

A alimentação inadequada pode influenciar os resultados da musculação (Imagem: Gearstd | Shuttterstock)
3. Alimentação inadequada ou descuidada

Segundo Breno Daniel, não é possível construir um corpo forte com uma base fraca. A falta de nutrientes, comer pouco ou mal, exagerar nos alimentos industrializados ou não ajustar a dieta ao objetivo — seja ganho de massa, definição ou resistência — pode frear os resultados da musculação. “Treino sem alimentação adequada é como querer construir uma casa sem tijolos”, compara.

4. Focar somente em aeróbico para emagrecer

Muitos acreditam que correr ou pedalar todos os dias é a melhor forma de emagrecer. Porém, sem um trabalho de fortalecimento, o corpo perde massa muscular junto com a gordura, o que prejudica o metabolismo a longo prazo. O equilíbrio entre musculação e exercícios aeróbicos é o caminho mais eficiente para transformar o corpo.

5. Falta de constância e paciência no treino

Não adianta treinar uma semana com foco total e descansar duas. O corpo precisa de continuidade para responder aos estímulos. “Muitas pessoas desistem cedo demais, buscam resultados rápidos ou comparam sua evolução com a de outros. Cada organismo tem seu tempo. A regra é clara, consistência é melhor que intensidade esporádica”, finaliza o profissional. 

