FOLIA

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Desfile acontece no dia 17 de janeiro com repertório que homenageia nomes do samba e estrutura pensada para pessoas com deficiência

Monique Lobo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 21:45

Alfabeta Crédito: Divulgação

O verão de Salvador ganha um novo bloco em 2026 com a estreia do Alfabeta, que desfila pela primeira vez no dia 17 de janeiro, a partir das 15h, na Rua do Meio, no Rio Vermelho. Criado para celebrar a diversidade LGBTQIAPN+ no samba, o bloco chega ao Carnaval com a proposta de resgatar compositoras e compositores que ajudaram a construir o gênero, mas foram historicamente apagados pelo machismo, pela LGBTfobia e pela exclusão social.

O desfile reúne música, memória e afirmação política em um repertório que homenageia nomes como Ismael Silva e Assis Valente, além de criações autorais e performances marcadas pela irreverência. Um dos principais diferenciais da estreia é a acessibilidade: o Alfabeta foi pensado desde a origem para receber pessoas com deficiência, com recursos que garantem participação plena do público.