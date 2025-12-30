Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 21:45
O verão de Salvador ganha um novo bloco em 2026 com a estreia do Alfabeta, que desfila pela primeira vez no dia 17 de janeiro, a partir das 15h, na Rua do Meio, no Rio Vermelho. Criado para celebrar a diversidade LGBTQIAPN+ no samba, o bloco chega ao Carnaval com a proposta de resgatar compositoras e compositores que ajudaram a construir o gênero, mas foram historicamente apagados pelo machismo, pela LGBTfobia e pela exclusão social.
O desfile reúne música, memória e afirmação política em um repertório que homenageia nomes como Ismael Silva e Assis Valente, além de criações autorais e performances marcadas pela irreverência. Um dos principais diferenciais da estreia é a acessibilidade: o Alfabeta foi pensado desde a origem para receber pessoas com deficiência, com recursos que garantem participação plena do público.
A proposta de inclusão também se estende à comunicação digital, com conteúdos acessíveis nas redes sociais, e a ações simbólicas, como a criação do sinal oficial do bloco em Libras. Contemplado pelos Editais Paulo Gustavo Bahia, o Alfabeta surge como uma das apostas do verão soteropolitano ao unir samba, diversidade e serviço em um mesmo cortejo.