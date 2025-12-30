Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Desfile acontece no dia 17 de janeiro com repertório que homenageia nomes do samba e estrutura pensada para pessoas com deficiência

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 21:45

Alfabeta
Alfabeta Crédito: Divulgação

O verão de Salvador ganha um novo bloco em 2026 com a estreia do Alfabeta, que desfila pela primeira vez no dia 17 de janeiro, a partir das 15h, na Rua do Meio, no Rio Vermelho. Criado para celebrar a diversidade LGBTQIAPN+ no samba, o bloco chega ao Carnaval com a proposta de resgatar compositoras e compositores que ajudaram a construir o gênero, mas foram historicamente apagados pelo machismo, pela LGBTfobia e pela exclusão social.

O desfile reúne música, memória e afirmação política em um repertório que homenageia nomes como Ismael Silva e Assis Valente, além de criações autorais e performances marcadas pela irreverência. Um dos principais diferenciais da estreia é a acessibilidade: o Alfabeta foi pensado desde a origem para receber pessoas com deficiência, com recursos que garantem participação plena do público.

A proposta de inclusão também se estende à comunicação digital, com conteúdos acessíveis nas redes sociais, e a ações simbólicas, como a criação do sinal oficial do bloco em Libras. Contemplado pelos Editais Paulo Gustavo Bahia, o Alfabeta surge como uma das apostas do verão soteropolitano ao unir samba, diversidade e serviço em um mesmo cortejo.

Leia mais

Imagem - Salvador terá transporte gratuito no Carnaval 2026

Salvador terá transporte gratuito no Carnaval 2026

Imagem - Léo Santana revela sua aposta para a música do Carnaval 2026

Léo Santana revela sua aposta para a música do Carnaval 2026

Imagem - BaianaSystem divulga retorno do Navio Pirata ao circuito Dodô; confira agenda de Carnaval

BaianaSystem divulga retorno do Navio Pirata ao circuito Dodô; confira agenda de Carnaval

Mais recentes

Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada
Imagem - 'O vício virou mercado': auditora do TCE faz desabafo após morte do irmão ligada a apostas

'O vício virou mercado': auditora do TCE faz desabafo após morte do irmão ligada a apostas

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)