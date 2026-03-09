BAHIA

Comportas da Usina de Pedra do Cavalo são abertas após chuvas intensas no Recôncavo

Veja momento em que abertura acontece

Maysa Polcri

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:50

Comportas são abertas na Usina de Pedra do Cavalo Crédito: Reprodução

As comportas da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, na cidade de Cachoeira, foram abertas nesta segunda-feira (9). Trata-se de uma medida preventiva para controle das cheias no Recôncavo da Bahia. Segundo comunicado divulgado pela usina, a vazão de água liberada não oferece riscos aos municípios de Cachoeira, Maragogipe e São Félix.

Moradores flagraram o momento em que as comportas do meio da usina foram abertas, às 9 horas. Elas permanecerão assim enquanto o volume de água que chega ao reservatório permanecer alto. A usina afirma que segue monitorando a situação das chuvas na região em alinhamento com as autoridades locais competentes.

A medida ocorre após o período de fortes chuvas que atingem cidades do Recôncavo nos últimos dias. Em Cachoeira, moradores enfrentaram alagamentos na semana passada. Ruas ficaram completamente tomadas pela água e casas foram invadidas pela chuva, causando prejuízos a famílias, feirantes e comerciantes.

A prefeitura decretou estado de emergência para solicitar apoio às famílias impactadas. Uma das áreas mais afetadas é a região dos Três Riachos, onde várias residências foram atingidas e moradores tiveram móveis danificados.

