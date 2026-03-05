RECÔNCAVO

Comportas da usina de Pedra do Cavalo serão abertas após chuvas intensas

Cachoeira enfrenta alagamentos desde o início da semana e decretou estado de emergência.

Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:26

Barragem Pedra do Cavalo e o Rio Paraguaçu Crédito: Rui Rezende/Divulgação

A Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo informou que realizará a abertura das comportas na segunda-feira (9), como medida preventiva para controle das cheias no Recôncavo Baiano. Segundo comunicado divulgado pela usina, a vazão de água liberada não oferece riscos aos municípios de Cachoeira, Maragogipe e São Félix.

As comportas permanecerão abertas enquanto o volume de água que chega ao reservatório permanecer alto. A empresa afirma ainda que segue monitorando a situação das chuvas na região em alinhamento com as autoridades competentes e reforça o compromisso com a segurança da barragem e das comunidades do entorno.

A medida ocorre em meio ao período de fortes chuvas que atingem cidades do Recôncavo nos últimos dias. Em Cachoeira, moradores enfrentam alagamentos desde a última segunda-feira (2). Ruas ficaram completamente tomadas pela água e casas foram invadidas pela chuva, causando prejuízos a famílias, feirantes e comerciantes.

Chuva em Cachoeira 1 de 13

A prefeitura decretou estado de emergência para solicitar apoio às famílias impactadas. Uma das áreas mais afetadas é a região dos Três Riachos, onde várias residências foram atingidas e moradores tiveram móveis danificados.

Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram ruas alagadas, móveis espalhados pelas vias públicas e riachos que transbordaram após o grande volume de chuva em um curto período de tempo. Segundo a gestão municipal, o nível dos riachos que cercam a cidade subiu rapidamente por causa do acumulado de água.