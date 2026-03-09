JUSTIÇA

Autores do latrocínio de turista americano em Salvador são identificados

Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos, foi morto em janeiro durante tentativa de assalto

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:49

Abissa foi morto enquanto voltava da padaria Crédito: Redes Sociais

Os suspeitos de matar o cidadão norte-americano Abissa Kobenan Nkettia, em janeiro deste ano, foram identificados de acordo com a Polícia Civil. O turista teria sido morto num crime de latrocínio (roubo seguido de morte) no bairro de Brotas. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Em nota, a corporação informou que a unidade especializada possui indicativos sobre a autoria do crime. No entanto, detalhes sobre a identidade dos suspeitos ou a localização dos mesmos permanecem sob sigilo. A reserva das informações é estratégica para "não interferir no andamento das investigações".

O latrocínio ocorreu em frente ao Colégio Nossa Senhora da Conceição. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima com o objetivo de roubar o veículo que ela conduzia. Durante a abordagem, houve uma reação por parte de Abissa, o que resultou em um confronto armado.

O estrangeiro foi atingido por disparos de arma de fogo e caiu no local. Após a queda da vítima, os criminosos fugiram sem levar a motocicleta, configurando a tentativa de roubo seguida de morte.