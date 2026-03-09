Autores do latrocínio de turista americano em Salvador são identificados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 9 de março de 2026 às 18:49
Os suspeitos de matar o cidadão norte-americano Abissa Kobenan Nkettia, em janeiro deste ano, foram identificados de acordo com a Polícia Civil. O turista teria sido morto num crime de latrocínio (roubo seguido de morte) no bairro de Brotas. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).
Em nota, a corporação informou que a unidade especializada possui indicativos sobre a autoria do crime. No entanto, detalhes sobre a identidade dos suspeitos ou a localização dos mesmos permanecem sob sigilo. A reserva das informações é estratégica para "não interferir no andamento das investigações".
O latrocínio ocorreu em frente ao Colégio Nossa Senhora da Conceição. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima com o objetivo de roubar o veículo que ela conduzia. Durante a abordagem, houve uma reação por parte de Abissa, o que resultou em um confronto armado.
O estrangeiro foi atingido por disparos de arma de fogo e caiu no local. Após a queda da vítima, os criminosos fugiram sem levar a motocicleta, configurando a tentativa de roubo seguida de morte.
Abissa Kobenan Nkettia tinha 57 anos era natural da Costa do Marfim, mas vivia nos Estados Unidos há décadas, possuindo cidadania americana. Ele estava em Salvador para passar as festas de fim de ano com a esposa, que é baiana, e o filho do casal, de dez anos.