Batman Superman: os crimes cometidos pelo jovem com nome de super-herói que virou manchete nos anos 2000

Conheça a história real do rapaz de Singapura que viralizou pelo nome e acabou detido

A Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 6 de março de 2026 às 12:00

Entenda como o jovem Batman bin Suparman passou de meme da internet a réu na justiça Crédito: (Foto: 110280Andre/ Wikimedia Commons)

Ter o nome de um super-herói pode soar como algo divertido ou até motivo de orgulho para fãs da cultura pop. Mas, em Singapura, a história de um jovem mostrou que carregar uma identidade tão marcante pode trazer consequências inesperadas.

Um nome que virou manchete

Batman bin Suparman ganhou projeção internacional por causa do nome incomum registrado em sua certidão de nascimento. A combinação inusitada rapidamente chamou atenção nas redes sociais e na imprensa mundial.

No entanto, a fama não veio por feitos heroicos.

Em 2013, ele foi condenado a quase três anos de prisão após enfrentar uma série de acusações, incluindo assalto, uso de drogas e fraude financeira.

O caso repercutiu ainda mais justamente pelo contraste entre o nome associado a um herói da ficção e os crimes cometidos na vida real.

Os crimes e a condenação

Entre os episódios registrados, câmeras de segurança flagraram o jovem invadindo uma loja de bebidas durante a madrugada. Na ação, ele roubou dinheiro do estabelecimento e ainda utilizou, sem autorização, o cartão bancário do próprio irmão.

De acordo com as autoridades locais, ele gastou centenas de dólares antes de ser detido. Após o julgamento, cumpriu a pena determinada pela Justiça de Singapura. Não há registros públicos de novos crimes depois que deixou a prisão.

Anos mais tarde, em 2019, o mesmo homem voltou a aparecer no noticiário, mas dessa vez como vítima: ele foi atacado com faca por um colega de trabalho durante uma discussão.

A origem do nome curioso

O nome peculiar tem uma explicação simples. O pai do jovem era fã declarado dos personagens da DC Comics e decidiu homenagear dois ícones: Batman e Superman.

Em tradução livre, “bin Suparman” significa “filho de Superman”, formando literalmente “Batman, filho de Superman”.

Casos de nomes inspirados na cultura pop não são raros. No Brasil e em outros países, há registros de crianças batizadas com nomes de personagens de animes e séries famosas.