Salvador terá transporte gratuito no Carnaval 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:04
Durante a celebração do Carnaval de 2026, a Prefeitura de Salvador vai oferecer transporte gratuito e restaurantes populares exclusivos para trabalhadores ambulantes. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis no início da tarde desta segunda-feira (29), durante visita ao Restaurante Popular montado para atendimento exclusivo dos ambulantes, que passou a funcionar na Vila de Serviços da Prefeitura, dentro da Arena O Canto da Cidade.
As medidas já estão em vigor no Festival Virada Salvador e passam a integrar a política permanente de apoio aos trabalhadores informais em grandes eventos da cidade.
Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador
De acordo com Bruno Reis, as ações integram um conjunto de medidas voltadas à promoção do trabalho digno e fazem parte de uma estratégia de políticas públicas que será ampliada no Carnaval. Segundo o prefeito, a experiência bem-sucedida reforça o compromisso da gestão municipal com a geração de renda e a melhoria das condições de trabalho dos ambulantes.
“Nós assumimos o compromisso com o trabalho decente no Carnaval, firmamos um pacto e resolvemos antecipar esses compromissos já aqui no Festival da Virada, que funciona como um teste. Está dando tudo certo. Vamos implementar o restaurante popular tanto no circuito do Campo Grande quanto no circuito Barra-Ondina, garantir transporte gratuito durante praticamente os dez dias de Carnaval, além de outras ações, como locais para banho, recarga de maquininha para Pix e todo o apoio aos catadores, para que possam trabalhar com dignidade, garantir o sustento de suas famílias e ter dias melhores”, afirmou.
A vice-prefeita Ana Paula Matos destacou a importância do cuidado com os trabalhadores informais durante grandes eventos. “Esse trabalho é fundamental. É a oportunidade de cuidar dos ambulantes e permitir que eles atuem com mais tranquilidade. Pensamos em várias estratégias, como a passagem de ônibus, para que não precisem dormir no local de trabalho, além da alimentação, que traz ainda mais segurança e tranquilidade para eles”, ressaltou.
“O prefeito é miserável, rapaz, miserável de bom, não de ruim. É um prefeito moleque, prefeito favela, chega junto com a gente, não tem caô. Oxe, mil graus: banho, guardando meu balão, passagem de ônibus 0800. Só o prefeito mesmo pra fazer isso; o resto é fake news”, destacou a ambulante Maria Bárbara Sousa Mendes, uma das beneficiadas com as iniciativas.