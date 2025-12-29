FESTA POPULAR

Salvador terá transporte gratuito no Carnaval 2026

Medida é exclusiva para trabalhadores ambulantes

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:04

Durante a celebração do Carnaval de 2026, a Prefeitura de Salvador vai oferecer transporte gratuito e restaurantes populares exclusivos para trabalhadores ambulantes. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis no início da tarde desta segunda-feira (29), durante visita ao Restaurante Popular montado para atendimento exclusivo dos ambulantes, que passou a funcionar na Vila de Serviços da Prefeitura, dentro da Arena O Canto da Cidade.

As medidas já estão em vigor no Festival Virada Salvador e passam a integrar a política permanente de apoio aos trabalhadores informais em grandes eventos da cidade.

De acordo com Bruno Reis, as ações integram um conjunto de medidas voltadas à promoção do trabalho digno e fazem parte de uma estratégia de políticas públicas que será ampliada no Carnaval. Segundo o prefeito, a experiência bem-sucedida reforça o compromisso da gestão municipal com a geração de renda e a melhoria das condições de trabalho dos ambulantes.

“Nós assumimos o compromisso com o trabalho decente no Carnaval, firmamos um pacto e resolvemos antecipar esses compromissos já aqui no Festival da Virada, que funciona como um teste. Está dando tudo certo. Vamos implementar o restaurante popular tanto no circuito do Campo Grande quanto no circuito Barra-Ondina, garantir transporte gratuito durante praticamente os dez dias de Carnaval, além de outras ações, como locais para banho, recarga de maquininha para Pix e todo o apoio aos catadores, para que possam trabalhar com dignidade, garantir o sustento de suas famílias e ter dias melhores”, afirmou.

A vice-prefeita Ana Paula Matos destacou a importância do cuidado com os trabalhadores informais durante grandes eventos. “Esse trabalho é fundamental. É a oportunidade de cuidar dos ambulantes e permitir que eles atuem com mais tranquilidade. Pensamos em várias estratégias, como a passagem de ônibus, para que não precisem dormir no local de trabalho, além da alimentação, que traz ainda mais segurança e tranquilidade para eles”, ressaltou.