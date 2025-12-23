Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BaianaSystem divulga retorno do Navio Pirata ao circuito Dodô; confira agenda de Carnaval

Grupo se apresenta quatro vezes na folia de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:45

Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma das atrações mais aguardadas no Carnaval de Salvador, a banda BaianaSystem retornará ao circuito Dodô (Barra-Ondina) na festa de 2026. O anúncio foi feito na segunda-feira (22).

O grupo passará duas vezes pelo tradicional circuito Osmar (Campo Grande), nos dias 14 e 17 de fevereiro. Antes disso, a banda comanda o Furdunço no dia 7 de fevereiro, no circuito Orlando Tapajós, da altura do Clube Espanhol em direção ao Farol da Barra, na Avenida Oceânica. Já no circuito Dodô, a folia sem cordas acontece no dia 13.

BaianaSystem

Álbum "O Mundo dá Voltas" (2025) por Reprodução
BaianaSystem  por STEPHAN SOLON
BaianaSystem  por Reprodução
BaianaSystem arrasta multidão no Campo Grande por Marina Silva/CORREIO
BaianaSystem, em um encontro inédito com o cantor guineense Patche Di Rima e com a artista angolana Noite e Dia por Filipe Cartaxo/divulgação
Show da Baianasystem no 2 de Julho por ARISSON MARINHO/ CORREIO
BaianaSystem no Festival de Itaparica por Foto: Jardel Souza/Divulgação
BaianaSystem por Reprodução
1 de 8
Álbum "O Mundo dá Voltas" (2025) por Reprodução

Confira abaixo agenda completa:

07.02 | Furdunço (Salvador)

13.02 | Circuito Barra Navio pirata (Salvador)

14.02 | Circuito Centro Navio Pirata (Salvador)

17.02 | Circuito Centro Navio Pirata (Salvador)

21.02 | Navio Pirata (São Paulo)

Leia mais

Imagem - Parece mais Carnaval do que corrida: veja por que todos querem a corrida de Bell Marques

Parece mais Carnaval do que corrida: veja por que todos querem a corrida de Bell Marques

Imagem - Só para depois do Carnaval: confira programação do Verão de Salvador

Só para depois do Carnaval: confira programação do Verão de Salvador

Imagem - Salvador divulga calendário oficial do verão 2025 com festas até o Carnaval

Salvador divulga calendário oficial do verão 2025 com festas até o Carnaval

Tags:

Carnaval Salvador Baiana System Russo Passapusso

Mais recentes

Imagem - Bandeira Roxa: caravelas-portuguesas aparecem em praias de Salvador

Bandeira Roxa: caravelas-portuguesas aparecem em praias de Salvador
Imagem - Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano

Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano
Imagem - Mais um suspeito é preso por envolvimento na morte de técnicos de internet em Salvador

Mais um suspeito é preso por envolvimento na morte de técnicos de internet em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil
01

Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
02

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
03

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi
04

Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi