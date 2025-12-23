BaianaSystem divulga retorno do Navio Pirata ao circuito Dodô; confira agenda de Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:45
Uma das atrações mais aguardadas no Carnaval de Salvador, a banda BaianaSystem retornará ao circuito Dodô (Barra-Ondina) na festa de 2026. O anúncio foi feito na segunda-feira (22).
O grupo passará duas vezes pelo tradicional circuito Osmar (Campo Grande), nos dias 14 e 17 de fevereiro. Antes disso, a banda comanda o Furdunço no dia 7 de fevereiro, no circuito Orlando Tapajós, da altura do Clube Espanhol em direção ao Farol da Barra, na Avenida Oceânica. Já no circuito Dodô, a folia sem cordas acontece no dia 13.
BaianaSystem
Confira abaixo agenda completa:
07.02 | Furdunço (Salvador)
13.02 | Circuito Barra Navio pirata (Salvador)
14.02 | Circuito Centro Navio Pirata (Salvador)
17.02 | Circuito Centro Navio Pirata (Salvador)
21.02 | Navio Pirata (São Paulo)