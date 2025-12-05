Acesse sua conta
Só para depois do Carnaval: confira programação do Verão de Salvador

Prefeitura divulgou calendário oficial da alta estação na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:36

Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 Crédito: Marina Silva/CORREIO

O verão chega apenas no final de dezembro, mas Salvador já iniciou a programação de festas com Santa Bárbara, na quinta-feira (5). A prefeitura já disponibilizou a agenda da alta estação, que inclui Festival da Virada, Carnaval, festas tradicionais, ensaios de verão e grandes eventos espalhados pela cidade. Confira abaixo:

Confira os principais eventos:

Dezembro

04/12 – Festa de Santa Bárbara

07/12 – Ensaio de Verão da Timbalada

08/12 – Nossa Senhora da Conceição da Praia

19/12 – Banjo Novo

20/12 – Ensaio do Pagodart

14/12 – Sarau do Brown

25/12 – Frei Gilson

26/12 – Roberto Carlos

27 a 31/12 – Festival da Virada Salvador

31/12 – Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Janeiro

03/01 – Pôr do Jau

04/01 – Ensaio de Verão da Timbalada

05/01 – Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy

09/01 – Baile da Santinha com Léo Santana

11/01 – Sarau do Brown

15/01 – Lavagem do Bonfim

18/01 – Ensaio de Verão da Timbalada

24 e 25/01 – Festival de Verão

25/01 – Festa para São Lázaro

Fevereiro

01/02 – Saulo Som e Sol

01/02 – Ensaio de Verão da Timbalada

02/02 – Festa de Iemanjá

07/02 – Furdunço

08/02 – Fuzuê

09/02 – Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy

10/02 – Pipoco

11/02 – Habeas Corpus

12/02 – Início do Carnaval

18/02 – Arrastão

22/02 – Ressaca da Timbalada

