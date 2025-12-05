FOLIA

Só para depois do Carnaval: confira programação do Verão de Salvador

Prefeitura divulgou calendário oficial da alta estação na capital baiana

O verão chega apenas no final de dezembro, mas Salvador já iniciou a programação de festas com Santa Bárbara, na quinta-feira (5). A prefeitura já disponibilizou a agenda da alta estação, que inclui Festival da Virada, Carnaval, festas tradicionais, ensaios de verão e grandes eventos espalhados pela cidade. Confira abaixo: