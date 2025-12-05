Só para depois do Carnaval: confira programação do Verão de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:36
O verão chega apenas no final de dezembro, mas Salvador já iniciou a programação de festas com Santa Bárbara, na quinta-feira (5). A prefeitura já disponibilizou a agenda da alta estação, que inclui Festival da Virada, Carnaval, festas tradicionais, ensaios de verão e grandes eventos espalhados pela cidade. Confira abaixo:
Confira os principais eventos:
04/12 – Festa de Santa Bárbara
07/12 – Ensaio de Verão da Timbalada
08/12 – Nossa Senhora da Conceição da Praia
19/12 – Banjo Novo
20/12 – Ensaio do Pagodart
14/12 – Sarau do Brown
25/12 – Frei Gilson
26/12 – Roberto Carlos
27 a 31/12 – Festival da Virada Salvador
31/12 – Festa de Bom Jesus dos Navegantes
Festas Populares de Salvador
03/01 – Pôr do Jau
04/01 – Ensaio de Verão da Timbalada
05/01 – Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy
09/01 – Baile da Santinha com Léo Santana
11/01 – Sarau do Brown
15/01 – Lavagem do Bonfim
18/01 – Ensaio de Verão da Timbalada
24 e 25/01 – Festival de Verão
25/01 – Festa para São Lázaro
01/02 – Saulo Som e Sol
01/02 – Ensaio de Verão da Timbalada
02/02 – Festa de Iemanjá
07/02 – Furdunço
08/02 – Fuzuê
09/02 – Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy
10/02 – Pipoco
11/02 – Habeas Corpus
12/02 – Início do Carnaval
18/02 – Arrastão
22/02 – Ressaca da Timbalada