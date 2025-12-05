Marcão do Pipa: vereador é preso por ajudar facção a lavar R$ 4,3 bilhões na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:21
O vereador Marcão da Pipa (PSB), de Jaguari, no Centro-Norte da Bahia, está entre os seis presos da segunda fase da Operação Anátema, deflagrada nesta sexta-feira (5). Segundo informações da polícia, o político já havia sido alvo da primeira fase da operação, quando um imóvel ligado a ele foi um dos endereços onde se cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.
Marcão e os demais presos são investigados como parte de um grupo que funciona como braço de um esquema que desviou R$ 4,3 bilhões para a facção Bonde do Maluco (BDM). A estrutura é comandada por Fábio Souza Santos, conhecido como “Geleia”, um dos traficantes mais perigosos do estado, foragido desde 2023. Avanços nas análises financeiras e patrimoniais permitiram a identificação do vereador e dos outros investigados.
Marcão do Pipa foi preso na segunda fase da Operação Anátema
O político foi eleito em 2024, quando conquistou 1.109 votos, o que corresponde a 5,96% dos votos válidos — percentual que garantiu sua vaga na Câmara Municipal. Marcão da Pipa ganhou projeção local a partir de sua atuação comunitária, especialmente em bairros periféricos e na zona rural. Ele construiu sua imagem pública ligado ao abastecimento de água por meio de carros-pipa, origem do apelido pelo qual ficou conhecido.
Ele não é o primeiro vereador preso na operação. Em setembro, policiais detiveram o vereador Ailton Leal de Araújo (PT), de Santo Estêvão, além de outros seis integrantes do esquema criminoso. À época, as investigações apontaram que o político é irmão de um traficante de “alta periculosidade”.
Geleia é um dos líderes do BDM
Os mandados da nova fase da operação foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana e Santo Estêvão, além de cidades de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A etapa precisou ser antecipada após informações sigilosas vazarem na imprensa baiana. O vazamento comprometeu parte das estratégias montadas para capturar os suspeitos.
A operação desta quinta-feira foi realizada em conjunto por equipes especializadas da Bahia e forças policiais de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Outras informações devem ser divulgadas conforme o avanço das diligências e liberação judicial.
Vereador foi preso em Santo Estêvão